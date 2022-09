Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Καρπενήσι: Η κοινή ιστορία της 48χρονης αγνοούμενης με τον πατέρα της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

ΤΙ αποκαλύπτει φίλος της 48χρονης για το θάνατο του πατέρα της 25 χρόνια νωρίτερα. Ποια τα κοινά στοιχεία με την εξαφάνισή της.

Συνεχίζονται για ακόμη μία μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 48χρονης.

Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι αργά το απόγευμα της Κυριακής ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στην Λίμνη Κρεμαστών για την 48χρονη αγνοούμενη χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Οι βατραχάνθρωποι του Λιμενικού βούτηξαν στα σημεία που το τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ «Sonar Έμιλυ» του Ερυθρού Σταυρού, είχε εντοπίσει κάποιο εύρημα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος της 48χρονης.

Παράλληλα άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία "χτένισαν" όλη τη λίμνη και τις όχθες περιμετρικά. Και από αυτή την έρευνα δεν προέκυψε κάποιο εύρημα.

Δύτες του Λιμενικού έψαξαν και νέα σημεία που τους υπέδειξαν οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη της έρευνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο βαθμός δυσκολίας των ερευνών είναι πολύ μεγάλος, αφού ο βυθός είναι θολός, ενώ υπάρχουν και πολλά υλικά, κλαδιά και φερτές ύλες, που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την επιχείρηση.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε φίλος της 48χρονης και αποκάλυψε μία συγκλονιστική ιστορία για το θάνατο του πατέρα της, που όπως υποστήριξε έχει πολλά κοινά με τη δική της εξαφάνιση "τον καημό του καθενός δεν τον ξέρει κανείς, ο μπαμπάς της είχε κάνει το΄ίδιο ή αυτοκτόνησε ή ζαλίστηκε και έπεσε".





Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Κακοποίηση βρέφους: Ήταν η “κακιά στιγμή” λέει ο πατέρας του

NASA: Διαστημόπλοιο χτύπησε αστεροειδή για να τον εκτρέψει από την πορεία του (εικόνες)

Κώστας Μανωλάς: Τρομοκρατήθηκε από λιοντάρι στην παρουσίαση του (βίντεο)