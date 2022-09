Κοινωνία

Καρπενήσι: τι έδειξαν τα στοιχεία των ερευνών στη λίμνη

Άκαρπες οι προσπάθειες των βατραχανθρώπων να φτάσουν στο σημείο που δείχνει εύρημα το Sonar.

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στη Λίμνη Κρεμαστών στην Ευρυτανία για την 48χρονη γυναίκα η οποία είναι αγνοούμενη από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το «εύρημα» που εντόπισε χθες το ειδικό ναυαγοσωστικό μηχάνημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που συμμετέχει στις έρευνες, δεν ανήκει σε άνθρωπο.

Πληροφορίες ανέφεραν νωρίτερα πως μοιάζει με ανθρώπινο σώμα αλλά όπως εξήγησε στα αναλυτικά στο τοπικό μέσο tvstar.gr o Υποδιοικητής της Π.Υ Καρπενησίου Κώστας Λαθύρης «είχαμε παρόμοιο περιστατικό με βάρκα της περιφέρειας που έχει ειδικό μηχάνημα αλλά ήταν κορμός δέντρου, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά».

«Να προσέχετε το παιδί»

Στις σημειώσεις που βρέθηκαν σε φύλλα τετραδίου, μέσα στο αυτοκίνητο της 48χρονης, φέρεται να άφηνε οδηγίες στη μητέρα της και στο σύζυγό της για να προσέχουν και να φροντίζουν το γιό της. Επίσης τους παρακαλούσε, σε περίπτωση που τη βρουν βαριά τραυματισμένη να της κάνουν ευθανασία.

Πηγή: tvstar.gr

