Ευρυτανία

Καρπενήσι: Βατραχάνθρωποι θα βουτήξουν στη λίμνη Κρεμαστών για την 48χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα «χτενίσουν» το σημείο που εντόπισε εύρημα το τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ «Sonar Έμιλυ» αργά το απόγευμα του Σαββάτου.

Κορυφώνεται η αγωνία για την 48χρονη που εξαφανίστηκε στην Ευρυτανία. Βατραχάνθρωποι του λιμενικού θα βουτήξουν σήμερα στη Λίμνη των Κρεμαστών, για να εξακριβώσουν τι είναι το εύρημα που εντόπισε το τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ «Sonar Έμιλυ» αργά το απόγευμα του Σαββάτου.

Πρόκειται για τετραμελές εξειδικευμένο κλιμάκιο του λιμενικού σε βαθιές καταδύσεις που μεταβαίνει σήμερα στο σημείο προκειμένου να συμμετάσχει στις έρευνες μετά από εντολή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα εύρημα στα 90 μέτρα βάθος, που μοιάζει με ανθρώπινο σώμα, και μάλιστα είναι κάτω από τη γέφυρα στο σημείο που άφησε το αυτοκίνητο η αγνοουμένη.

«Να προσέχετε το παιδί»

Στις σημειώσεις που βρέθηκαν σε φύλλα τετραδίου, μέσα στο αυτοκίνητο της 48χρονης, φέρεται να άφηνε οδηγίες στη μητέρα της και στο σύζυγό της για να προσέχουν και να φροντίζουν το γιό της. Επίσης τους παρακαλούσε, σε περίπτωση που τη βρουν βαριά τραυματισμένη να της κάνουν ευθανασία.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Amber Alert: Που βρέθηκε ο 8χρονος που είχε εξαφανιστεί (εικόνες)

Καναδάς: Ο κυκλώνας Φιόνα σαρώνει την χώρα (εικόνες)