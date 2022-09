Συνταγές

Σαλάτα Caesar από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Μια πεντανόστιμη συνταγή για σαλάτα caesar μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράζεται τα μυστικά της, μέσα από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Μια καταπληκτική συνταγή για σαλάτα caesar που πρέπει όλοι να δοκιμάσουν, ετοίμασε και μας προτείνει η σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου , που μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας το κοτόπουλο προκειμένου να παραμένει ζουμερό και να μη "στεγνώνει" θα πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία και στο σωστό χρόνο.

Υλικά



Για τη σαλάτα caesars

1/2 γαλλική μπαγκέτα κομμένη σε λεπτές φέτες

1/2 φλ. ελαιόλαδο

2 σκελ. σκόρδο πολτοποιημένο

600 γρ. στήθος κοτόπουλου φιλέτο ψημένο

1 τρυφερό μαρούλι χοντροκομμένο

6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

2 κ.σ. τρυφερά φύλλα μαϊντανού ολόκληρα

1 φλ. τριμμένη παρμεζάνα

Για τη ceasars σως

1 κρόκο από βιολογικό αυγό

1 σκελ. σκόρδο

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

1 κ.σ. μουστάρδα

4 φιλέτα αντζούγιας (λαδιού)

1/2 φλ. ελαιόλαδο

