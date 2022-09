Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Στάθης Παναγιωτόπουλος: 4 νέες καταγγελίες για revenge porn (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες καταγγελίες από τέσσερις γυναίκες εις βάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου, αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης 27/9 "το Πρωινό".

Νέες καταγγελίες από τέσσερις γυναίκες εις βάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου, αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης 27/9 "το Πρωινό".

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω γυναίκες, μία εκ των οποίων είναι δημοσιογράφος, αναγνώρισαν τον εαυτό τους σε ροζ βίντεο και απευθύνθηκαν σε δικηγορικό γραφείο, σκεπτόμενες πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κυρίες των οποίων τα πρόσωπα δεν φαίνονται στα επίμαχα βίντεο που ισχυρίζονται ότι έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, φοβούνται μήπως διαρρεύσουν τα στοιχεία τους.

Η Σταυρούλα – Αντιγόνη Πριλή, συνήγορος της πρώτης καταγγέλλουσας του Στάθη Παναγιωτόπουλου μίλησε στο Πρωινό και επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν τέσσερις νέες καταγγέλλουσες εις βάρος του . «Μιλάμε για τέσσερις διαφορετικές γυναίκες από τις τρεις ήδη καταγγέλλουσες, συνολικά επτά μέχρι στιγμής» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου - Πανεπιστημιούπολη: Ανθυπαστυνόμος πυροβόλησε άνδρα που της επιτέθηκε

“Το Πρωινό” - Καρπενήσι: Η κοινή ιστορία της 48χρονης αγνοούμενης με τον πατέρα της (βίντεο)

Πάτρα - Θύμα Revenge porn στον ΑΝΤ1: “Έπεσα σε κατάθλιψη, έκανα απόπειρα αυτοκτονίας” (βίντεο)