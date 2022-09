Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΕ: Δωρεά 20 σύγχρονων ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ (εικόνες)

Είκοσι σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα οχήματα δώρισε στο ΕΚΑΒ η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Τελετή παράδοσης της δωρεάς 20 σύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφόρων οχημάτων προς το EKAB από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) μέσω του φορέα συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα, της Υφυπουργού Υγείας, Ζωής Ράπτη, του Προέδρου του ΕΚΑΒ Νίκου Παπαευσταθίου και της Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνας Τραυλού.

Τα 20 προσφερόμενα ασθενοφόρα που αποτελούν μέρος της καθοριστικής πρωτοβουλίας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα, τελευταίας τεχνολογίας αφού διαθέτουν μεταξύ άλλων φορείο ηλεκτρικής υποβοήθησης και κάθισμα μεταφοράς ασθενούς μηχανικής υποβοήθησης.

Οι συγκεκριμένες βελτιωτικές προσθήκες των συγκεκριμένων ασθενοφόρων αναβαθμίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των διασωστών, νοσηλευτών και γιατρών του ΕΚΑΒ, καθώς ελαχιστοποιούν την καταπόνησή τους κατά τη διάρκεια του σημαντικού έργου τους για την παροχή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας στου βαρέως πάσχοντες ασθενείς.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης χαιρέτισε τη δωρεά σημειώνοντας «Η προσφορά της Ένωσης Ελλήνων εφοπλιστών είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ.

Με τα 20 υπερσύγχρονα ασθενοφόρα οι διασώστες μας θα έχουν και καλύτερα ασθενοφόρα προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν πλήρως το έργο τους. Γενικότερα θέλουμε να στηρίξουμε το έργο του ΕΚΑΒ.

Είναι η πρώτη επαφή με τον ασθενή και είναι πολύ σημαντικό για την όλη λειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας και συνεπώς η ένωση εφοπλιστών διαχρονικά είναι αρωγός μας στη στήριξη του ΕΣΥ».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα δήλωσε: «Η ελληνική ναυτιλία φέρνει τη σημαία της Ελλάδας σε κάθε γωνιά του κόσμου και φυσικά είναι μια πηγή ζωής για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες και για την Ελληνική οικονομία.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει μακρά παράδοση προσφοράς της ναυτιλίας στην χώρα μας. Στηρίζει έμπρακτα και πολύπλευρα την ελληνική κοινωνία με δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα στήριξης.

Σήμερα στο πλαίσιο της προσφοράς τους προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας η Συν -Ένωσις ολοκλήρωσε την παράδοση 20 ασθενοφόρων οχημάτων στο ΕΚΑΒ , μια εξαιρετικά σημαντική προσφορά για τα ελληνικά νοσοκομεία και τους Έλληνες Πολίτες. Τους ευχαριστούμε θερμά».

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ Μελίνα Τραυλού επισήμανε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια, ως Ελληνίδα πολίτης, τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες του ΕΚΑΒ.

Ένα «ευχαριστώ» καρδιάς σε όλες και όλους σας, που είστε στην πρώτη γραμμή και έρχεστε αντιμέτωποι με τον ανθρώπινο πόνο, με την αγωνία για την υγεία μας, για την ίδια μας τη ζωή. Εσείς είστε η πρώτη επαφή στην ανάγκη… Η αμεσότητα και η φροντίδα σας μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Δίνετε μάχη με το χρόνο.

Η καθημερινότητά σας είναι μια διαρκής διαχείριση κρίσης για την ίδια τη ζωή. Το έργο σας, μας αγγίζει όλους, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Για εμάς, τον ελληνικό εφοπλισμό, τόσο συλλογικά, μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, όσο και ατομικά, η στήριξη του εθνικού μας συστήματος υγείας είναι διαχρονική, ουσιαστική και συνεπής. Είναι προτεραιότητά μας. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, δίπλα σας.»

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη υπογράμμισε «Η Ελληνική Ναυτιλία έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε κάθε σημαντική περίοδο της χώρας μας. Η ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια πρωτοβουλίες στήριξης μεγάλου αριθμού αδύναμων ομάδων του πληθυσμού, που επηρεάστηκαν βαθύτατα από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες στην πατρίδα μας.

Το σημαντικό αυτό κοινωνικό έργο επικεντρώθηκε σε τομείς όπως τα θέματα σίτισης και υγείας, στην ενίσχυση οργανώσεων και φορέων πρόνοιας και στην ενδυνάμωση του τομέα ναυτικής εκπαίδευσης, καθιστώντας τη ναυτιλιακή μας οικογένεια παρούσα και αλληλέγγυα στον καθημερινό αγώνα χιλιάδων συμπολιτών μας για αξιοπρεπή διαβίωση.

Μέσω της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, της ανεξάρτητης αυτής νομικής οντότητας, οι Έλληνες Εφοπλιστές συνέβαλαν στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού της πατρίδας.

Περισσότερα από 55 Νοσοκομεία και Εργαστήρια Αναφοράς έχουν ενισχυθεί με εξοπλισμό κάθε είδους. Έχουν ανακαινιστεί οι χώροι υγιεινής σε νοσοκομεία της Αττικής και του Πειραιά και επιπλέον έχουν αγοραστεί νέα κλινοσκεπάσματα για τις 30.000 κλίνες των 120 δημόσιων νοσοκομείων όλης της χώρας».

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου δήλωσε: «Η παρουσία σας σήμερα εδώ, για την επίσημη τελετή παράδοσης της εξαίρετης δωρεάς των 20 σύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφόρων οχημάτων προς το ΕΚΑΒ, εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών μέσω του φορέα συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλη την οικογένεια του ΕΚΑΒ.

Η συγκεκριμένη δωρεά αυτών των ασθενοφόρων αν μη τι άλλο ενισχύουν καθοριστικά, το καθημερινό επιχειρησιακό έργο των διασωστών, νοσηλευτών και γιατρών του ΕΚΑΒ, προς όφελος όλων των πολιτών. Ευελπιστούμε στη μετεξέλιξη της αρωγής της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο μας ως ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».

