Οικονομία

ΤτΕ: Αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον Αύγουστο

Συνεχίστηκε η αυξητική τάση στις καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, όσο και η χορήγηση δανείων, αλλά με σαφώς πιο αργό… βηματισμό από τον Ιούλιο.

Αύξηση κατά 465 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2022, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, έναντι αύξησης κατά 788 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,4% από 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα οι καταθέσεις αυξήθηκαν τον ίδιο μήνα κατά 89 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 483 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 5,2% από 6,1% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 527 εκατ. ευρώ εμφάνισαν και οι καταθέσεις του Δημοσίου έναντι αύξησης κατά 408 τον προηγούμενο μήνα.

Έτσι συνολικά η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 616 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2022, έναντι θετικής καθαρής ροής 892 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022.

Στο σκέλος των χορηγήσεων η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 29 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 454 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2022, ήταν θετική κατά 182 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 608 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 12,3% από 11,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 11,6% από 10,9% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 209 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 470 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 19,6% από 19,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 27 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 137 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, αρνητική κατά 132 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Αύγουστο του 2022, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 99 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,1%.

