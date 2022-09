Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με Μαρία Αναστασοπούλου και Ελίνα Τζένγκο (εικόνες)

Η δημοσιογράφος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» και η χρυσή πρωταθλήτρια του στίβου καλεσμένες του Γρηγόρη Αρναούτογλου απόψε.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρία Αναστασοπούλου. H δυναμική δημοσιογράφος, που φέτος μας λέει «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη, μιλάει με ενθουσιασμό γι’ αυτή τη συνεργασία. Πώς πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ; Ποιο σημαντικό «μάθημα» πήρε από τον Δημήτρη Οικονόμου; Για πρώτη φορά μιλάει για τον σύντροφό της, Γιάννη Κολοκυθά, και εξηγεί πώς ο σκύλος τους, ο «Σωτήρης», γνώρισε την Αντριάνα Λίμα. Τέλος, περιγράφει τη δύσκολη καθημερινότητά της, που αρχίζει στις 3 τα ξημερώματα, τη σχέση λατρείας που έχει με την οικογένειά της, αλλά και το καλοκαίρι της, που το πέρασε στην παραλία μελετώντας τι άλλο; «Καλημέρα Ελλάδα»!

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης καλωσορίζει και την Ελίνα Τζένγκο, το χρυσό κορίτσι του ακοντισμού. Η όμορφη Ελίνα μιλάει για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε και τη συγκίνηση που νιώθει για τη στήριξη του κόσμου. Επίσης, εξηγεί πόσο δύσκολο ήταν, ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς, να πάρει την ελληνική υπηκοότητα. Γιατί θέλει να κάνει τη μαμά της «βασίλισσα»; Ποια είναι τα όνειρά της για το μέλλον; Το κορίτσι που μας έκανε περήφανους ως Έλληνες στο Μόναχο, μιλάει με αγάπη και σεβασμό, αποδεικνύοντας πως όταν έχεις πίστη, μπορείς να τα καταφέρεις.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 23:30

