Κόσμος

Τουρκία: Γερμανός αποκάλεσε “αρουραίο” τον Ερντογάν – Στο ΥΠΕΞ ο Γερμανός πρέσβης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτυρία στον πρέσβη της Γερμανίας έκανε η Τουρκία, αφού πολιτικός της Γερμανίας αποκάλεσε «αρουραίο» τον Ερντογάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Άγκυρα για να διαμαρτυρηθεί για τις δηλώσεις που έκανε ένας υψηλόβαθμος Γερμανός αξιωματούχος, ο οποίος παρομοίασε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με «μικρό αρουραίο».

«Καταδικάζουμε με τον εντονότερο τρόπο τις προσβλητικές δηλώσεις του Βόλφγκανγκ Κουμπίτσκι, του αντιπροέδρου του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας, για τον πρόεδρό μας (τον Ερντογάν) σε ομιλία του στην προεκλογική εκστρατεία της Κάτω Σαξονίας» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Τανζού Μπιλγκίτς.

Ο Κουμπίτσκι «στερείται παντελώς πολιτικής ηθικής και υπευθυνότητας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, λέγοντας ότι «τέτοιες απρεπείς δηλώσεις δίνουν μια ιδέα για το πολιτικό και ηθικό επίπεδο του Κουμπίτσκι και αποκαλύπτουν τη χυδαιότητά του».

Ο Γερμανός πολιτικός, με τον οποίο επικοινώνησε το πρακτορείο Reuters, επιβεβαίωσε ότι έκανε αυτό το σχόλιο σε μια προεκλογική συγκέντρωση, καθώς προσπαθούσε να επιστήσει την προσοχή στην αύξηση του αριθμού των παράτυπων μεταναστών που μετακινούνται από την Τουρκία στην λεγόμενη «βαλκανική οδό» με προορισμό τη Γερμανία. «Ο αρουραίος των υπονόμων είναι ένα μικρό, χαριτωμένο, αλλά ταυτόχρονα έξυπνο και πολυπράγμων πλάσμα, που εμφανίζεται επίσης σε παιδικά παραμύθια», είπε ο Κουμπίτσκι, φέρνοντας ως παράδειγμα τη δημοφιλή ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Ρατατούης».

Ο Κουμπίτσκι, που προέρχεται από το φιλελεύθερο Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP), το οποίο μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, είπε επίσης ότι ο Ερντογάν έκανε μια καλή συμφωνία με την Τουρκία όταν συμφώνησε να περιορίσει τον αριθμό των προσφύγων που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. «Όμως ταυτόχρονα πρέπει να σημειώσουμε ότι το προσφυγικό κύμα κατά μήκος του βαλκανικού δρόμου (από την Τουρκία) αυξάνεται και πάλι, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Γερμανίας», πρόσθεσε.

Η προσβολή του προέδρου είναι ποινικό αδίκημα στην Τουρκία, όπου ο Ερντογάν και το κόμμα του κυβερνούν εδώ και δυο δεκαετίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Siemens: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

“The 2Night Show” την Τρίτη με Μαρία Αναστασοπούλου και Ελίνα Τζένγκο (εικόνες)

Πυροβολισμοί στην Πανεπιστημιούπολη: Δόκιμη αστυνομικός μεταξύ των συλληφθέν