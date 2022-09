Πολιτική

Τουρκία: Στο ΥΠΕΞ εκλήθη ο Πρέσβης της Ελλάδας

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκλήθη στο τουρκικό ΥΠΕΞ ο Πρέσβης της Ελλάδας.

Ο Έλληνας Πρέσβης κλήθηκε στο τουρκικό ΥΠΕΞ μόλις ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Έγινε διαμαρτυρία για την μεταφορά οπλισμού στη Λέσβο και τη Σάμο

Σύμφωνα με τα TRT του ζητήθηκε η Ελλάδα να τερματίσει τις παραβιάσεις στα νησιά και να επαφέρει το αποστρατικοποιημένο καθεστώς.

Απαντώντας σε σχετικό διάβημα, στο οποίο προέβη νωρίτερα σήμερα η τουρκική πλευρά προς τον Έλληνα Πρέσβη στην Άγκυρα Χριστόδουλο Λάζαρη, η ελληνική πλευρά απέρριψε εν τω συνόλω τις τουρκικές αιτιάσεις, καθώς είναι παντελώς αβάσιμες και δεν συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο.

Ο Έλληνας Πρέσβης υπογράμμισε ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν αναπτυχθεί ενδελεχώς στις δύο επιστολές που εστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η Ελλάδα σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Ο Πρέσβης μας στην Άγκυρα επεσήμανε ότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της (casus belli), ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία.

Προσέθεσε, ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας, με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου, καθώς και τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους.

