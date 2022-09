Πολιτική

“Προειδοποίηση” Τσαβούσογλου σε Ελλάδα: Συνέλθετε, θα υποστείτε τις συνέπειες

Συνέχεια των προκλητικών δηλώσεων προς την Ελλάδα, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να "προειδοποιεί" ανοιχτά.

Σκυτάλη πήρε σήμερα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα τρώγεται με τα ρούχα της. Απευθυνόμενος στην ελληνική κυβέρνηση ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε: «Αν μπείτε σε μια περιπέτεια για λογαριασμό άλλων, θα υποστείτε τις συνέπειες. Αυτή είναι μια προειδοποίηση για την Ελλάδα. Ας συνέλθουν όλοι".

Αλλά και ο ακροδεξιός ηγέτης και εταίρος του Τούρκου Προέδρου, Ντεβλέτ Μπαχτσελί ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται άδικα και παράνομα τα νησιά στο Αιγαίο. «Χαλάλι μας», είπε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Μάλιστα είπε «αν θέλουν να τους ρίξουμε πάλι στη θάλασσα ας μας το πουν μόνο».

«Για μας είναι παιδικό παιχνίδι να φτάσουμε από τη μια άκρη του Αιγαίου στην άλλη», ανέφερε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προσθέτοντας στο ‘θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά’ του Ταγίπ Ερντογάν.

Πάντως σήμερα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ στο πρωτοσέλιδό της αποκαλεί «Κάλπικο νταή», ή ψευδονταή, τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Αλλά και άλλες εφημερίδες, μπορεί όχι στα πρωτοσέλιδα, σχολιάζουν ότι ο Μητσοτάκης υποχώρησε και τώρα θέλει να συναντήσει τον Ερντογάν.

Άλλες μάλιστα εφημερίδες υποστηρίζουν ότι από φόβο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τον συναντήσει.





