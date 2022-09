Life

Σακίρα: προσάγεται σε δίκη για φοροδιαφυγή

Πόσα χρόνια κάθειρξη και ποιο χρηματικό ποσό έχουν ζητήσει οι εισαγγελικές αρχές για να επιβληθεί στην Κολομβιανή σταρ.

Η Κολομβιανή σταρ Σακίρα θα δικαστεί στην Ισπανία για φοροδιαφυγή, καθώς κατηγορείται ότι απέκρυψε έσοδα ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ από τις φορολογικές αρχές, μεταξύ 2012-14, ανακοίνωσαν σήμερα οι δικαστικές αρχές της χώρας.

Η ημερομηνία της δίκης, που θα διεξαχθεί σε δικαστήριο της Βαρκελώνης, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Διατρανώνοντας την αθωότητά της, η 45χρονη Σακίρα ανέφερε στα τέλη Ιουλίου ότι αρνήθηκε να συνάψει συμφωνία με την εισαγγελία και προτιμά να οδηγηθεί στα δικαστήρια αντί να δηλώσει ένοχη. Οι εισαγγελικές αρχές από την πλευρά τους ανακοίνωσαν λίγες ημέρες αργότερα ότι θα ζητήσουν να επιβληθεί στη σταρ ποινή κάθειρξης οκτώ ετών και πρόστιμο ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Σακίρα ζούσε στην Ισπανία από το 2011, όταν έγινε γνωστή η σχέση της με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ. Διατήρησε όμως τη φορολογική έδρα της στις Μπαχάμες, που θεωρούνται «φορολογικός παράδεισος», μέχρι το 2015.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά και τον Ιούνιο ανακοίνωσε τον χωρισμό του.

Η Σακίρα υποστηρίζει ότι μέχρι το 2014 τα έσοδά της προέρχονταν κυρίως από τις διεθνείς περιοδείες της ή από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι The Voice στις ΗΠΑ και ότι δεν ζούσε πάνω από έξι μήνες τον χρόνο στην Ισπανία, ώστε να μεταφέρει τη φορολογική έδρα της σε αυτή τη χώρα. Θεωρεί επίσης ότι δεν βαρύνεται με κανένα χρέος αφού έχει ήδη καταβάλει 17,2 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία.

«Αυτές οι κατηγορίες είναι λανθασμένες» επέμεινε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ELLE, διαβεβαιώνοντας ότι εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της Ισπανίας γιατί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου βρισκόταν σε τουρνέ στο εξωτερικό.

«Οι φορολογικές αρχές είδαν ότι ήμουν ζευγάρι με έναν Ισπανό πολίτη και τους έτρεξαν τα σάλια. Είναι σαφές ότι ήθελαν τα χρήματα, χωρίς να νοιάζονται πώς θα το πετύχουν», πρόσθεσε. «Δεν οφείλω τίποτα» στην εφορία και «έχω αρκετές αποδείξεις για να στηρίξω τη θέση μου και να βγει απόφαση υπέρ εμού», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι «ήταν θέμα αρχής» για την ίδια να γίνει η δίκη.

Το όνομα της Σακίρα περιλαμβάνεται στα Pandora Papers, μια μεγάλη έρευνα την οποία δημοσιοποίησε το 2021 η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), στην οποία κατηγορούνται εκατοντάδες διασημότητες ότι απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία, κυρίως μέσω εξωχώριων εταιρειών, για λόγους φοροαποφυγής.

