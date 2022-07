Life

Σακίρα: Αντιμέτωπη με φυλάκιση για φοροδιαφυγή

Η σταρ της ποπ απέρριψε πρόταση για συμβιβασμό. Ποια είναι η πρόταση του εισαγγελέα.



Ισπανός εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή ποινής φυλάκισης 8 ετών και προστίμου 23 εκατομμυρίων ευρώ στην κολομβιανή σουπερστάρ Σακίρα για υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais.

Τόσο το γραφείο του ισπανού εισαγγελέα, όσο και οι εκπρόσωποι της Σακίρα δεν ήταν διαθέσιμοι για να σχολιάσουν την υπόθεση.

Αυτήν την εβδομάδα, η σταρ της ποπ απέρριψε πρόταση για συμβιβασμό του εισαγγελικού γραφείου για να κλείσει η υπόθεση στην οποία κατηγορείται για την μη πληρωμή φόρων από το 2012 μέχρι το 2014, χρονική περίοδο κατά την οποία η Σακίρα δήλωσε ότι δεν ζούσε στην Ισπανία.

