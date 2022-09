Οικονομία

ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε βενζινάδικο της Αθήνας (εικόνες)

Σφραγίστηκε πρατήριο καυσίμων για παρέμβαση στο σύστημα εισροών - εκροών.

Ακόμα ένα πρατήριο καυσίμων σφράγισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για βενζινάδικο στον Βύρωνα, στο οποίο η ΑΑΔΕ προχώρησε σε εκτεταμένες διασταυρώσεις, μέσω ειδικού λογισμικού, από όπου και προέκυψαν σημαντικές διαφορές στα δεδομένα, που παράγονται από τα συστήματα εισροών εκροών και τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ).

Οι επαληθεύσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είχε υπάρξει παρέμβαση στους μηχανισμούς παρακολούθησης των καυσίμων, με αποτέλεσμα να παράγονται άλλα δεδομένα προς τους πελάτες του πρατηρίου και άλλα να αποστέλλονται προς την ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι του πρατηρίου έδιναν αποδείξεις εσόδου, που αφορούσαν άλλο είδος, ποσότητα και αξία καυσίμου, από αυτό, που διαβιβαζόταν μέσω του συστήματος εισροών εκροών και του ΦΗΜ στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Το πρατήριο σφραγίστηκε και ταυτόχρονα δεσμεύτηκε ο εξοπλισμός του, και θα παραμείνει κλειστό μέχρι αποκαταστάσεως του συστήματος εισροών εκροών με δαπάνες του εγκαταστάτη. Επίσης, οι φορολογικές κυρώσεις που θα επιβληθούν ανέρχονται στο 15% του ετήσιου τζίρου του πρατηρίου και υπολογίζονται περί τα 350.000 ευρώ, ενώ το πρόστιμο φτάνει τα 150.000 ευρώ.

