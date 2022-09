Οικονομία

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε όσους δεν διαβιβάζουν στοιχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2,9 δις ευρώ. Κρίσιμες ρυθμίσεις για πάταξη φοροδιαφυγής. Ο νέος "Τειρεσίας" και ρυθμίσεις για ΔΕΚΟ.

Πρόστιμα και λουκέτα έως 96 ώρες θα αρχίσει να μοιράζει η ΑΑΔΕ σε όσες επιχειρήσεις δεν διαβιβάζουν ηλεκτρονικά όπως έχουν υποχρέωση από την 1η Οκτωβρίου τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων στην πλατφόρμα my data.

Σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το οποίο ενσωματώνει και τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό των 2,9 δις ευρώ.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου

Ορίζονται οι κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) και προβλέπεται ότι, από την 1η.10.2022, σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα το οριζόμενο πρόστιμο κατά περίπτωση.

Αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης:

για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,

για ενενήντα έξι (96) ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών. (άρθρο 174)

Με άλλες διατάξεις, όπως αναφέρει το Euro2day.gr, αποσαφηνίζεται ότι, κατά τη διενέργεια γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η.10.2021 μέχρι και την 30η.8.2022, λογίζεται ως μεταφορά χρημάτων η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.

Νέος «Τειρεσίας»

Με το Μέρος Β΄ του σχεδίου νόμου, συστήνεται η «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης». Βασικός σκοπός της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η βελτίωση και επιτάχυνση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Βασικό έργο της είναι η συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και τραπεζικού τομέα και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει δωρεάν από την Αρχή την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης.

Ρυθμίσεις για ΔΕΚΟ

Ρυθμίζονται τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, της εποπτείας και ελέγχου, επαναπροσδιορίζεται ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός τους, θεσπίζονται για πρώτη φορά διατάξεις για την Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας των Α.Ε., τη δήλωση Αποστολής και Ειδικών Υποχρεώσεων των Α.Ε. και τον εξορθολογισμό της συμμετοχής του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες. Ενισχύεται ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, ώστε να προαχθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου.

Ακόμη, καθορίζονται όσα θα ισχύουν για τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές ανήκουν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π και δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ρόλου της Ε.Ε.ΣΥ.Π. ως μετόχου αποσαφηνίζονται και ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και επιλύονται ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν εντοπισθεί σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4389/2016 και του ν. 3429/2005.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: ο γιός του δικηγόρου του μιλά για την Ελισάβετ και την χάρη που δεν δόθηκε (βίντεο)

Μυτιλήνη: Πέθανε βρέφος λίγων εβδομάδων - Θρίλερ για τις συνθήκες θανάτου

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η διαθήκη της θα σφραγιστεί σε χρηματοκιβώτιο για σχεδόν ένα αιώνα