Κόσμος

Στόλτενμπεργκ για Ρωσία: Οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων θα είχε σοβαρές συνέπειες

Αυστηρή προειδοποίηση για τη χρήση πυρηνικών από τη Ρωσία.

Οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και θα είχε σοβαρές συνέπειες, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, αφού ένας σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν απηύθυνε άλλη μια αυστηρή πυρηνική προειδοποίηση προς την Ουκρανία και τη Δύση.

«Οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων είναι απολύτως απαράδεκτη, θα αλλάξει εντελώς τη φύση του πολέμου και η Ρωσία πρέπει να γνωρίζει ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

«Όταν βλέπουμε αυτό το είδος ρητορικής για τα πυρηνικά ξανά και ξανά από τη Ρωσία, από τον πρόεδρο Πούτιν, είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη - και ως εκ τούτου μεταφέρουμε το σαφές μήνυμα ότι αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη Ρωσία», συμπλήρωσε.

