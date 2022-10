Ο Τομ Χανκς έγραψε μυθιστόρημα

Πολιτισμός

Η περιγραφή της πλοκής από τον ίδιο τον ηθοποιό, που έβγαλε τη….συγγραφική του πλευρά στο προσκήνιο.

Στις 9 Μαΐου του 2023 αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε ο Τομ Χανκς με τίτλο «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece», σχετικά με τον κινηματογράφο και τη δημιουργία μιας «κολοσσιαίας ταινίας δράσης υπερηρώων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με πηγή έμπνευσης από ένα ταπεινό κόμικ», σύμφωνα με μια επίσημη περίληψη.

Ο Χανκς, δήλωσε στο περιοδικό People ότι η πλοκή βασίζεται στις προσωπικές του εμπειρίες από το Χόλυγουντ.

«Κάθε χαρακτήρας του βιβλίου κάνει κάτι που έχω βιώσει ενώ έκανα μια ταινία... Ακόμη και οι ανόητες στιγμές είναι εμπνευσμένες από κάποιο ακροβατικό που έχω κάνει ή από κάποιο λάθος που έκανα και επέζησα», είπε.

Το «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece» εκτείνεται σε αρκετές δεκαετίες και παρουσιάζει την αμερικανική κουλτούρα που έχει αλλάξει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.

