Κόσμος

Η Γερμανία έτοιμη να υποδεχτεί Ρώσους που αρνούνται την επιστράτευση

Τι απάντησε ο Σολτς στο ερώτημα, αν πιστεύει πως η απειλή του Πούτιν για χρήση πυρηνικών είναι πραγματική.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς τάσσεται υπέρ της υποδοχής στη Γερμανία Ρώσων οι οποίοι αρνούνται την πρόσκληση επιστράτευσης, υπό την προϋπόθεση ενδελεχούς ελέγχου ασφαλείας.

«Είμαι υπέρ της προσφοράς προστασίας σε αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά θα πρέπει προηγουμένως να περάσουν από ενδελεχή έλεγχο ασφαλείας ώστε να γνωρίζουμε ποιους αφήνουμε να μπουν στη χώρα μας», δηλώνει ο καγκελάριος στην Neue Osnabrucker Zeitung και προσθέτει: «Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως αυτόν τον πόλεμο, αποσύροντας τα στρατεύματά του και ξεκινώντας κατόπιν συνομιλίες με το Κίεβο».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η απειλή του Ρώσου προέδρου για χρήση πυρηνικών είναι πραγματική, ο Όλαφ Σολτς απαντά: «Ποιος να το ξέρει; Όπως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, έτσι και εγώ θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα προς τη Ρωσία: 'Αφήστε τα ήσυχα!'».

