Ελληνοτουρκικά - Συρίγος: Ο Ερντογάν πιέζει για “θερμό επεισόδιο” με... ευθύνη της Ελλάδας

Οι εκτιμήσεις του Άγγελου Συρίγου για τις επιδιώξεις του Τούρκου Προέδρου και την τακτική του η ένταση να περάσει από τα λόγια... στο πεδίο!

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Υφυπουργός Παιδείας και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αφού αναφέρθηκε στις πρωτοφανείς καταστάσεις που αποκαλύπτονται για όσα διαδραματίζονται στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου, ο Άγγελος Συρίγος κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά.

Όπως είπε, υπό το βάρος του διπλού μέσα σε λίγες ημέρες σαφούς μηνύματος από τις ΗΠΑ υπέρ της Ελλάδας, σχετικά με την κυριαρχία των νησίων, η Τουρκία εμμένει για την αποστρατιωτικοποίηση, ωστόσο δεν είναι απίθανο να επιδιώξει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, καθώς φαίνεται πως επιδιώκει ήδη την επόμενη κίνηση, η οποία δεν θα ειναι ρητορική, αλλά επί του πεδίου...

Όπως παρατήρησε όμως, η Τουρκία «δεν θα έκανε επεισόδιο στο οποίο θα εμπλεκόταν η ίδια σε πυρά. Η λογική του Ερντογάν είναι αυτή, να πιέσει τα πράγματα, ώστε οι Έλληνες να ξεκινήσουν ένα θερμό επεισόδιο», θέλοντας ουσιαστικά να πατήσουν πρώτοι την σκανδάλη.

Με την εκτίμηση αυτή συμφώνησε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, σημειώνοντας πως ο Τούρκος Πρόεδρος πιέζεται καθώς «έχει εξαντλήσει το κομμάτι της διεθνοποίησης της αποστρατικοποίησης των νησιών».





Το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Συρίγος είπε μεταξύ άλλων, πως «Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι θέλουν να αποφύγουν να είναι εκείνοι οι οποίοι θα ρίξουν τον πρώτο πυροβολισμό αλλά δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να ωθήσουν εμάς να ρίξουμε την πρώτη τουφεκιά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχουν ετοιμάσει εδώ και πολλά χρόνια και το προχωρούν. Ταυτόχρονα, βολιδοσκοπούν να δουν πώς αντιδρά η διεθνής κοινότητα, δεν έχουν καταλήξει ακόμη πότε θα κινηθούν γιατί τους ανησυχεί και αυτό που βλέπουν. Βλέπουν δηλαδή, μια Αμερική η οποία παραδοσιακά κρατάει ουδέτερη στάση η οποία εχθές βγήκε και είπε ρητώς ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως. Βλέπουν την Ευρώπη, η οποία αντιδρά, αλλά σαφώς προετοιμάζουν το έδαφος για κάτι άλλο, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό».

Η κλιμάκωση της έντασης από τον Ταγίπ Ερντογάν οφείλεται, σύμφωνα με τον κ. Συρίγο τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη γείτονα, όσο και στο πεδίο της εξωτερικής της πολιτικής. Σε ό, τι αφορά στο εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας, «η κλιμάκωση συσχετίζεται με τις επερχόμενες εκλογές και τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον συνασπισμό στον οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος μετέχει μαζί με τον κ. Μπαχτσελί να απέχει σε ποσοστό περισσότερο από 20% από τους αντιπάλους του».

Εξωτερικά, συνέχισε ο κ. Συρίγος, προσπαθεί να πετύχει άλλα πράγματα, όπως το θέμα της αναβάθμισης των F16 και το θέμα της αποκατάστασης των σχέσεών του με τις ΗΠΑ.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ερντογάν αν δει ότι χάνει τις εκλογές πέραν πάσης αμφιβολίας θα κάνει ό,τι μπορεί να το αποφύγει. Γιατί ξέρει ότι κινδυνεύει να βρεθεί ενώπιον δικαστηρίων, ενώπιον μιας κατάστασης στην οποία ο ίδιος πιθανόν θα καταλήξει στην φυλακή και η οικογένειά του πιθανότατα θα χάσει την τεράστια περιουσία που έχουν συσσωρεύσει αυτά τα χρόνια. Οπότε θα κάνει ό,τι μπορεί να το αποφύγει» ανέφερε ο κ. Συρίγος.

