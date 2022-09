Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Μυστηριώδης γαστρεντερίτιδα “σάρωσε” ολόκληρο χωριό

Από που ξεκίνησε η εξάπλωση της γαστρεντερίτιδας αυτής και πόσοι έχουν ασθενήσει μέχρι στιγμής.



Μαζικά είναι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που εκδηλώθηκαν σε εκατοντάδες κατοίκους στις Αρχάνες. Πολλοί το αποδίδουν στο νερό και στην ελλιπή χλωρίωση των δεξαμενών υδροδότησης.

Tο φαινόμενο της… μυστηριώδους γαστρεντερίτιδας ξεκίνησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες από δημοτικό σχολείο των Αρχανών και γρήγορα εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την κοινότητα.

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Μανώλης Λουμπούνης, σε δηλώσεις του εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι έχουν ήδη ληφθεί δείγματα από δεξαμενές νερού, σπίτια και σχολεία και τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένονται σήμερα.

«Η πρώτη εικόνα που έχουμε, παραπέμπει εντεροϊό και συγκεκριμένα σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία δεν φαίνεται να έχει σχέση με το νερό. Η ιογενής γαστρεντερίτιδα μεταδίδεται πολύ εύκολα», είπε ο Μανώλης Λουμπούνης.

Τα συμπτώματα που έχουν όσοι νόσησαν είναι διάρροια, έμετοι και σε λιγότερες περιπτώσεις πυρετός και το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι η νόηση διαρκεί 1,5 με δύο 24ωρα. Η μικροβιακή γαστρεντερίτιδα δίνει πολύ πιο σοβαρά συμπτώματα, και σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται και νοσηλεία

πηγή: ekriti.gr

