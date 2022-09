“The 2Night Show” την Τετάρτη με Πέτρο Λαγούτη και Κώστα Στεφανή

Life

Με ανδρική παρέα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στην εκπομπή της Τετάρτης. Οι δύο ξεχωριστοί του καλεσμένοι.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Πέτρο Λαγούτη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από την προσωπική, αλλά και την επαγγελματική του ζωή. Μιλάει με καμάρι για τα παιδιά του, για τον Δημήτρη που ακολουθεί τα βήματα των γονιών του στην υποκριτική, αλλά και για τον Γιώργο που παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο.

Γιατί χαίρεται που έγινε μικρός μπαμπάς και τι συμβουλεύει τους νέους γονείς; Στη συνέχεια, αναφέρεται στη συμμετοχή του στη νέα καθηλωτική σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», αλλά και στη θεατρική παράσταση «Τέλειοι Ξένοι», την οποία σκηνοθετεί μαζί με τον Γιώργο Πυρπασόπουλο. Τέλος, παίζει με τον Γρηγόρη το παιχνίδι «Ναι με ακούτε;» και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό!

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο αποψινό «The 2Night Show» και ο Κώστας Στεφανής. O δημοφιλής συνοδηγός αγώνων έρχεται κατευθείαν από το Ράλλυ Ακρόπολις και «τερματίζει» στο στούντιο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.

Ποιες είναι οι αναμνήσεις του από τον πρώτο αγώνα ράλλυ, στον οποίο συμμετείχε; Τι του είπε ο Jigger, όταν κάθισε για πρώτη φορά στο δεξί μπάκετ μαζί του;

Πώς βλέπει τους Έλληνες οδηγούς και τι συμβουλές δίνει σε όσους σκέφτονται να αγοράσουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο; Επίσης, εξηγεί γιατί η εκπομπή «Traction» αποτελεί το «φάρμακό» του εδώ και 23 χρόνια, και θυμάται τους πρώτους καλεσμένους που τον στήριξαν στο ξεκίνημά του. Τέλος, μιλάει για τη γυναίκα του, που ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά, αλλά και για τη δυνατή σχέση που έχει με τα δύο τους παιδιά, Μάνο και Ινώ.

