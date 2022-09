Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Η Τουρκία στέλνει το “Yunus” στην Λέσβο - Στο Αιγαίο ο ελληνικός στόλος

Με νέα παράνομη NAVTEX, προκαλεί η Άγκυρα, βγάζοντας ερευνητικό σκάφος δυτικά της Λέσβου. Σε πλήρη ετοιμότητα ο ελληνικός στόλος.

Με την Τουρκία να προσπαθεί να προκαλέσει με κάθε τρόπο κρίση στο Αιγαίο, η Άγκυρα εξέδωσε νέα παράνομη NAVTEX στο Αιγαίο κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία, σε μια σειρά προκλητικών κινήσεων που ταράζουν περαιτέρω τα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα βγάζει από την, Πέμπτη (29/09) στην περιοχή δυτικά της Λέσβου το ερευνητικό Yunus, με την περιοχή να είναι δεσμευμένη από την παράνομη NAVTEX έως και τις 5 Οκτωβρίου.

Το βράδυ της Τετάρτης, με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Ερντογάν, με θέμα την Ελλάδα, αναφέρεται:

«Δεν θα αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας».

Οι κύκλοι που ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς καλούνται να λειτουργήσουν με σύνεση.

Μετά το τέλος του συμβουλίου, ο τούρκος πρόεδρος, σε συνέντευξή του συνέχισε την εμπρηστική ρητορική, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «Ελλάδα και Τουρκία δεν μπορούν να συγκριθούν στο ΝΑΤΟ» και συνέχισε «Είμαστε στο top 5 του ΝΑΤΟ. Είμαστε μια χώρα που είναι τόσο σημαντική στο ΝΑΤΟ, τόσο με τις πληρωμές που κάνουμε όσο και με τις χερσαίες δυνάμεις. Είναι απαράδεκτο για τις ΗΠΑ να στέλνουν τόσα όπλα και πυρομαχικά σε αυτά τα νησιά»

Στην τουρκική πρόκληση, σκληρή απάντηση έδωσε το Ελλήνικό Υπουργείο Εξωτερικών τονίζοντας πως "θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας, εάν παραστεί ανάγκη".

"Λόγχη": Στο Αιγαίο ο ελληνικός στόλος

Στο Αιγαίο περιπολούν συνεχώς φρεγάτες, πυραυλάκατοι και κανονιοφόροι, ενώ τουλάχιστον δύο από τα υποβρύχιά μας κινούνται αθόρυβα σε ολόκληρο το Αρχιπέλαγος.

Από το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2022 και στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων που έχει οργανώσει και συντονίζει το ΓΕΕΘΑ, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά η Πολυεθνική Διακλαδική Άσκηση Ελλάδας και Γαλλίας με την επωνυμία «ARGO – 22», η οποία θα λάβει χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου καθώς και στον Άγιο Ευστράτιο και στην Σκύρο με Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV Day) την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, που θα διεξαχθεί στη Σκύρο.

Την Τετάρτη, η παρουσία πολεμικών πλοίων έγινε ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ξεκινάει και η αμιγώς ελληνική άσκηση «Λόγχη».

Η άσκηση «Λόγχη» χαρακτηρίζεται από στρατιωτικές πηγές ως μία «άσκηση του ναυτικού υψηλής ετοιμότητας», καθώς θα βγουν στο Αιγαίο όλες οι κυρίες μονάδες του στόλου, δεκάδες πλοία με πλήρη οπλισμό που θα προβούν σε ρίψεις με πραγματικά πυρά, χρησιμοποιώντας όλους τους τύπους πυροβόλων.

