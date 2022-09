Κοινωνία

Σαντορίνη - Kitesurf: Πρόστιμο σε 42χρονο που χάθηκε στην θάλασσα, εν μέσω θύελλας

Αγνόησε τις καιρικές συνθήκες και παρασύρθηκε για αρκετά μίλια. Λιμενικοί τον αναζητούσαν στην τρικυμισμένη θάλασσα. Που και πως βρέθηκε.

Δύσκολες ώρες πέρασε ένας χειριστής αετοσανίδας (kite surf) στην Σαντορίνη, ο οποίος δεν υπολόγισε σωστά τις καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί σε μεγάλη απόσταση απο την ακτή και να βρεθεί σε βραχονησίδα μεταξύ Θήρας και Ανάφης.

Ο άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Στήθηκε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία και με ιδιωτικά σκάφη, η οποία ευτυχώς είχε αίσια έκβαση, καθώς ο 42χρονος χειριστής βρέθηκε σώος.

Ωστόσο, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, διότι αγνόησε τις κακές καιρικές συνθήκες και έκανε θαλάσσια σπορ με τους ανέμους να πνέουν με ένταση έως και 7 μποφόρ, διακινδυνεύοντας ακόμη και τη σωματική του ακεραιότητα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος αναφέρει:

«Ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Θήρας, για ύπαρξη αγνοούμενου 42χρονου αλλοδαπού χειριστή αετοσανίδας (kite-surf), στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Ανάφης.

Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πραγματοποιήθηκαν έρευνες προς εντοπισμό του, από ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και από τρία ιδιωτικά σκάφη. Ο ανωτέρω αλλοδαπός εντοπίστηκε λίγο αργότερα από Ι/Φ σκάφος, στη νησίδα Άνυδρο.

Ο εν λόγω χειριστής δήλωσε καλά στην υγεία του και δεν αιτούνταν ιατρικής βοήθειας, ενώ από το Λιμεναρχείο Θήρας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».

