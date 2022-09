“Το Πρωινό” - Μπιμπίλας για Φιλιππίδη: Πάνω από τη φιλία βάζω την αλήθεια (βίντεο)

Life

Μπιμπίλας για Φιλιππίδη: Πάνω από τη φιλία βάζω την αλήθεια

Ποιες είναι οι σχέσεις του με την Ελπίδα Νίνου και τον Πέτρο Φιλιππίδη και ποια η σημασία του έρωτα και της συγγνώμης στη ζωή του.

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ και αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα.

Έχει απασχολήσει τα τελευταία δύο χρόνια την επικαιρότητα λόγω των εξελίξεων και αποκαλύψεων στο χώρο του θεάτρου και μάλιστα πρόσφατα κλήθηκε να καταθέσει στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη "είναι από τις πιο επώδυνες περιόδους της ζωής μου, όμως όταν σε καλούν στο δικαστήριο και σου ζητούν να σκιαγραφήσεις ένα χαρακτήρα πρέπει να πεις αυτά που ξέρεις" ενώ συνέχισε "σε όλη μου τη ζωή υπερασπίζομαι την αλήθεια, τη βάζω πάνω από τη φιλία" είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Όπως αποκάλυψε "μετά την εξέλιξη της υπόθεσης έμαθα πολλά για τον Πέτρο που δεν τα ήξερα" ενώ είπε πως " όταν τελειώσει όλο αυτό θα μιλήσω και με την Ελπίδα και με τον Πέτρο".

"Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί είναι δύσκολη η συγγνώμη" είπε χαρακτηριστικά ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να "έπαιζε ξανά με τον Πέτρο Φιλιππίδη αν αποδειχτεί αθώος".

Ενώ σχετικά με την "κόντρα" του με τον Αλέξη Κούγια είπε "σέβομαι τη δουλειά το και ο χειρότερος κακοποιός δικαιούται υπεράσπισης, όμως εκείνος με έβρισε στο δικαστήριο".

Αναφέρθηκε και στο ατυχές περιστατικό με τη λάθος ανακοίνωση για το θάνατο του Γιώργου Μάγκα "ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε γιατί εγώ έκανα απλώς μία αναδημοσίευση".

Ο αγαπημένος ηθοποιός θα συμμετέχει στον "Καπετάν Μιχάλ" και ταξιδεύει στην Κρήτη για τα γυρίσματα, ενώ δηλώνει ερωτευμένος "είμαι ερωτευμένος αλλά χωρίς ανταπόκριση, είμαι όμως ευτυχής""

