Ζελένσκι: Σκληρή η απάντηση αν η Μόσχα προσαρτήσει τις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας

«Η αντίδρασή μας στην αναγνώριση των αποτελεσμάτων από τη Ρωσία θα είναι πολύ σκληρή», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε νέα προειδοποίηση στη Ρωσία για μια «πολύ σκληρή» απάντηση από την Ουκρανία αν η Μόσχα προσαρτήσει τέσσερις ουκρανικές περιοχές μετά τα ψευδοδημοψηφίσματα όπως τα χαρακτηρίζουν το Κίεβο και η Δύση.

Η δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας δεν αναφέρεται σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή στο Κρεμλίνο, κατά την οποία ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα υπογράψει συμφωνίες για την ένταξη των κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία.

"Είναι ασήμαντες (οι ψηφοφορίες στα δημοψηφίσματα) και δεν αλλάζουν την πραγματικότητα. Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας θα αποκατασταθεί. Και η αντίδρασή μας στην αναγνώριση των αποτελεσμάτων από τη Ρωσία θα είναι πολύ σκληρή", είπε ο Ζελένσκι.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ο Ζελένσκι μίλησε με τον πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι πριν ή μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την τελετή της Παρασκευής.

Οι αρχές στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα διεξήγαγαν δημοψηφίσματα για την ένταξή τους στη Ρωσία και ισχυρίστηκαν ότι η πλειοψηφία των κατοίκων τάχθηκε υπέρ της κίνησης αυτής.

Η Δύση και το Κίεβο έχουν απορρίψει τα δημοψηφίσματα και έχουν προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσουν την προσάρτηση των εδαφών αυτών στη Ρωσία.

