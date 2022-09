Οικονομία

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά άδικη και αναποτελεσματική η δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης

«Η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς, παρά τα 50 δις που δαπάνησε, να προστατέψει την κοινωνία και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

Mε αφορμή τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat για τα εισοδήματα στην ΕΕ, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών του κόμματος επικρίνει τη κυβέρνηση της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι έπειτα από τις μεγαλύτερες δημοσιονομικές επεκτάσεις στην ΕΕ, η κυβέρνηση της ΝΔ θα είχε καταφέρει να στηρίξει τα εισοδήματα των πολιτών και να μειώσει το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στη χώρα μας.

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat για τα εισοδήματα στην ΕΕ, καταδεικνύεται ότι ενώ σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη τα μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων απέφεραν σημαντικές αυξήσεις για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος το 2021, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων χωρών όπου καταγράφεται αύξηση του ποσοστού φτώχειας στην περίοδο 2019-2021.

«Σε αντίθεση με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Λιθουανία και η Ρουμανία που κατάφεραν να μειώσουν τον κίνδυνο φτώχειας, η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς, παρά τα 50 δισεκατομμύρια που δαπάνησε, να προστατέψει την κοινωνία και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επίσης συμπληρώνει ότι το οικονομικό επιτελείο πανηγυρίζει για την αύξηση των καταθέσεων που τροφοδοτήθηκε από τα οριζόντια μέτρα στήριξης αλλά και για την ανάκτηση του χαμένου ΑΕΠ της πανδημίας που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση και την αύξηση των εισαγωγών.

«Επιβεβαιώνεται έτσι, η στοχευμένη κριτική που έχει ασκήσει έγκαιρα το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, για τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης που εκτός από αναποτελεσματική, είναι και βαθιά άδικη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στην ανακοίνωσή του.

