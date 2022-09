Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Βουητό στις Καμάρες τρομάζει τους κατοίκους - Τι λένε οι επιστήμονες

Τα επικρατέστερα σενάρια από την επιστημονική κοινότητα για το μυστηριώδες βουητό από τα έγκατα της γης. Οι περιγραφές των κατοίκων.



Ένα έντονο και μυστηριώδες βουητό από τα έγκατα της γης, το οποίο συνοδεύτηκε από δυνατό τράνταγμα σε όλο το χωριό, σήκωσε στο πόδι κατοίκους στις Καμάρες του δήμου Φαιστού, οι οποίοι έζησαν εφιαλτικές στιγμές, με το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο να επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές, σε μικρότερη όμως ένταση. Παρά τη γενικευμένη ανησυχία που επικράτησε, οι επιστήμονες, γεωλόγοι και σεισμολόγοι, δηλώνουν πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Σύμφωνα με την άποψη έγκριτου γεωλόγου, που μίλησε στο neakriti.gr υπάρχουν δύο σενάρια για τη δημιουργία του ήχου αυτού. Το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τον γεωλόγο εγνωσμένου κύρους, είναι ο ήχος να προέρχεται από ενδεχόμενη διαρροή αερίων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μεσαράς. Τα αέρια αυτά διαμόρφωσαν τις συνθήκες εμφάνισης του βουητού.

Το σενάριο που συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες υποστηρίζει πως ο ήχος αυτός προέρχεται από ένα υδραγωγείο ή ένα ποτάμι, το οποίο βρίσκεται στο υπέδαφος. Δεν είναι και τόσο πιθανό, καθόσον σε περίπτωση που υπήρχε, το βουητό δε θα ήταν εμφανές τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το ποτάμι στο υπέδαφος θα διαφαινόταν.

Παρέμβαση για το βουητό έκανε και ο καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, στην περιοχή δεν καταγράφηκαν σεισμοί. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί πως η αιτία οφείλεται σε σεισμό, ο κ. Λέκκας επισήμανε πως ο σεισμός ενδεχομένως να παράγεται από δύο μικρές σεισμικές δονήσεις. Οι σεισμικές αυτές δονήσεις ίσως να ήταν τόσο επιφανειακές, με άμεση συνέπεια να παραχθεί αυτός ο ήχος. Ωστόσο, το συγκεκριμένο βουητό παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες και ειδικούς.

Είναι άξιο αναφοράς πως ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, ήρθε σε επικοινωνία με τον κ. Λέκκα, ο οποίος του έδωσε την εξήγηση περί επιφανειακών σεισμών. Επίσης, σύμφωνα με επιστημονικά χείλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στην ευρύτερη περιοχή για την εμφάνιση μιας φυσικής καταστροφής. Μάλιστα, το συγκεκριμένο βουητό μοιάζει μ’ εκείνο το άνευ λόγου και αιτίας βουητό που ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη αρχές του 2022.

Το χρονικό

Ειδικότερα, ένας δυνατός κρότος προχθές το απόγευμα σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους στις Καμάρες του δήμου Φαιστού, οι οποίοι ένιωθαν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Η ΚΡΗΤΗ ΤV βρέθηκε εκεί όπου οι κάτοικοι μίλησαν για τον τρόμο που αισθάνθηκαν ακούγοντας τον δυνατό αυτό κρότο. Όπως είπαν, ο κρότος αυτός θορύβησε σε τέτοιο βαθμό τους κατοίκους και τους δημότες, που πολλοί θεώρησαν πως το βουνό μπορεί να τους καταπλακώσει. Άλλοι κάτοικοι μίλησαν με τα παιδιά τους, τα οποία τους διηγήθηκαν την εμπειρία αυτή.

Οι περιγραφές ήταν απεικονισμένες με ζωηρά χρώματα, ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ο ήχος ήταν αισθητός λίγο πριν τις 6.

Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές, στις 10 προχθές το βράδυ και στις 9:30 χθες το πρωί, όμως ήταν μικρότερης έντασης. Οι κάτοικοι έσπευσαν να μιλήσουν με τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες μίλησαν με τους ειδικούς. Την ίδια στιγμή, μέχρι και τη δεδομένη στιγμή είναι αναπάντητο το ερώτημα πώς προέκυψε ο εκκωφαντικός και μυστηριώδης ήχος.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρών κ. Γιώργος Κουτεντάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο ήχος ήταν τόσο έντονος, που νόμιζε κάποιος πως ένα μεγάλο φορτίο έπεσε στη γη. Πρέπει να ερευνηθεί το φαινόμενο, μήπως οι συνέπειες θα είναι ακόμη μεγαλύτερες στο μέλλον. Έχουμε ενημερώσει τον κ. Λέκκα, στον οποίο κάναμε σαφές πως δεν είχαμε σεισμό στην περιοχή μας», ανέφερε ο κ. Κουτεντάκης.

Αξίζει να επισημανθεί πως το έντονο βουητό στις Καμάρες δεν έγινε... αισθητό στο διπλανό χωριό, στα Βορίζια, όπου πριν από 5 χρόνια κάτοικοι έζησαν εφιαλτικές στιγμές με φόντο τις τεράστιες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών που κατέβαιναν με τη μορφή λάβας από το βουνό, καλύπτοντας το μισό χωριό. Τότε οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών δήλωναν ότι δε συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Πηγή: neakriti.gr

