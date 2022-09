Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Επικαιροποιημένα εμβόλια: Πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί

Ξεκινούν την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου οι εμβολιασμοί με τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια που στοχεύουν τις υποπαραλλαγές ΒΑ.4, ΒΑ.5, της μετάλλαξης Όμικρον του SARS-COV2 , καθώς και το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Ουχάν της Κίνας το 2019.

Η πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους της αναμνηστικής δόσης άνοιξε στις 27 Σεπτεμβρίου και μέχρι 28 Σεπτεμβρίου είχαν προγραμματιστεί 12.185 ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι από 14 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί των αναμνηστικών δόσεων με το επικαιροποιημένο εμβόλιο ΒΑ.1, καθώς ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε από τον ΕΜΑ την 1η Σεπτεμβρίου.

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου είχαν πραγματοποιηθεί 41.839 εμβολιασμοί με το επικαιροποιημένο εμβόλιο ΒΑ.1, εκ των οποίων 4.338 αφορούσαν 1η αναμνηστική δόση, 31.499 2η αναμνηστική δόση και 5.997 3η αναμνηστική δόση. Με το ίδιο εμβόλιο είχαν προγραμματισθεί, έως 28 Σεπτεμβρίου, 10.870 ραντεβού.

Τα επικαιροποιημένα εμβόλια προορίζονται μόνο για αναμνηστική δόση. Ως εκ τούτου πριν από τη χορήγηση του επικαιροποιημένου διδύναμου εμβολίου απαιτείται η ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

Ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει δύο δόσεις των μονοδύναμων mRNA εμβολίων ή του πρωτεϊνικού εμβολίου ή μια δόση του μονοδοσικού εμβολίου Johnson & Johnson για το γενικό πληθυσμό και 3 δόσεις των μονοδύναμων mRNA εμβολίων για τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Οι αναμνηστικές δόσεις γίνονται πλέον μόνο με τα επικαιροποιημένα εμβόλια.

Οι ειδικοί συστήνουν τον εμβολιασμό με τα επικαιροποιημένα εμβόλια για την ενίσχυση της ανοσίας και την πρόληψη της σοβαρής νόσου , τονίζοντας ότι ο έγκαιρος εμβολιασμός με την αναμνηστική δόση είναι σημαντικότερο από τον τύπο του εμβολίου που θα χορηγηθεί.

Οι δικαιούχοι των αναμνηστικών δόσεων

Συστήνεται η χορήγηση αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια (ΒΑ.1, ΒΑ.4/ΒΑ.5) έναντι του κορονοϊού σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών μετά την τελευταία δόση του εμβολίου ή τη νόσηση από κορονοϊό:

σε όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

σε άτομα ηλικίας 12-59 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού

σε διαμένοντες και εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλες μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων

σε επαγγελματίες υγείας

σε διαβιούντες με άτομα σε ανοσοκαταστολή ή άλλο υποκείμενο νόσημα

σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών από κορονοϊό

Διευκρινίζεται ότι:

Άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί με τη δεύτερη αναμνηστική δόση των μονοδύναμων εμβολίων και ανήκουν στις παραπάνω ομάδες μπορούν να εμβολιαστούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια (εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών).

Άτομα που νόσησαν μετά τη χορήγηση της δεύτερης αναμνηστικής δόσης των μονοδύναμων εμβολίων δεν έχουν αντένδειξη και μπορούν να εμβολιαστούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού.

Παρέχεται εξατομικευμένα η δυνατότητα εμβολιασμού με διδύναμα επικαιροποιημένα εμβόλια για δεύτερη αναμνηστική ή τρίτη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού.