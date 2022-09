Κοινωνία

Συρεγγέλα: Δωρεάν δικηγόρος για κάθε κακοποιημένη γυναίκα

Τι ανακοίνωσε σχετικά με το θέμα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δωρεάν νομική βοήθεια προσφέρεται στις γυναίκες-θύματα βίας που απευθύνονται στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ). Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι νομικές υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου οι γυναίκες να προσφεύγουν στις αρμόδιες Αρχές και στα αρμόδια δικαστήρια για την προστασία τους από τον κακοποιητή και να διεκδικούν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

«Η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση είναι καίριος παράγοντας για να μπορέσει μία γυναίκα να ξεφύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον και να οδηγήσει τον θύτη στη Δικαιοσύνη, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η υπηρεσία παρέχεται σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως οικονομικού εισοδήματος», ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Δημήτρη Βερβεσό και το μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ Χριστίνα Τσαγκλή.

Σημειώνεται πως στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουν υπογράψει ο ΔΣΑ, η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), για την παροχή νομικής βοήθειας σε γυναίκες-θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες διεύρυνσης και εμβάθυνσης της ανωτέρω συνεργασίας, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους δικηγόρους-νομικούς παραστάτες των θυμάτων, η συμμετοχή του ΔΣΑ σε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των θυμάτων και η προώθηση ανάλογης μορφής συνεργασίας σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η κ. Συρεγγέλα ευχαρίστησε τον κ. Βερβεσό και την κ. Τσαγκλή για τη συνεργασία και τόνισε: «Είμαστε δίπλα σε όλα τα θύματα βίας και τους προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια για να μπορέσουν να ενδυναμωθούν και να αυτονομηθούν».

Υπενθυμίζεται, ότι στα συμβουλευτικά κέντρα που ανήκουν στο Δίκτυο Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ παρέχεται εκτός από νομική συμβουλευτική και ψυχολογική, κοινωνική και εργασιακή στήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής ακόμη ένα στυγερό έγκλημα με θύμα μια γυναίκα και ένα μωρό συνέβη στην Καβάλα. Πιο συγκεκριμένα ο πατέρας του παιδιού, πυροβόλησε το μωρό και τη μητέρα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

