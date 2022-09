Life

“Παγιδευμένοι”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 8

Μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις του Κοσμά, ο κόσμος της Άννας καταρρέει και με συνοδοιπόρο τον Δημήτρη βρίσκονται μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα. Ένα σταυροδρόμι που μπορεί να τους οδηγήσει στον δολοφόνο, ή μήπως όχι;

Η εμφάνιση της Κατερίνας, της πρώην αρραβωνιαστικιάς του Δημήτρη, περιπλέκει την κατάσταση και γίνεται αιτία να βρεθεί ο Δημήτρης αντιμέτωπος με τον αδερφό της Σταύρο, τον οποίο θα ήθελε τώρα σύμμαχό του.

Όλα παίρνουν άλλη τροπή για την οικογένεια του Δημήτρη, όταν στο σπίτι τους εισβάλλει ένας άγνωστος άνδρας.

Τρίτη 4 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 9

Η Άννα προσπαθεί να φτάσει στην αλήθεια, μέσω του Θοδωρή, με τον δικό της, αντισυμβατικό τρόπο έχοντας, όμως, να αντιμετωπίσει την αντίθετη στάση του Δημήτρη. Θα της πει, τελικά, ο Θοδωρής την αλήθεια για τη μοιραία νύχτα του εγκλήματος;

Ο Κοσμάς υποψιάζεται ότι η Άννα είναι η δικηγόρος του φονιά της κόρης του. Τι θα κάνει όταν οι υποψίες του επαληθευτούν;

Μετά από μια σειρά εκρηκτικών αποκαλύψεων, ο Δημήτρης και η Άννα έχουν να αντιμετωπίσουν ηθικά και πρακτικά διλήμματα που ορθώνουν τοίχους ανάμεσά τους.

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 10

Η Άννα μαθαίνει τι έκανε η αδερφή της το βράδυ που δολοφονήθηκε κι αυτή η σκληρή αλήθεια την φέρνει αντιμέτωπη με τον Δημήτρη.

Ο Θοδωρής κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του μετά από μια απόπειρα εναντίον του. Ποιος και γιατί θέλει να τον βγάλει απ’ τη μέση;

Κι ενώ όλα δείχνουν ότι ο δρόμος για την αλήθεια είναι κλειστός, μία ανακάλυψη της Άννας θα ανοίξει καινούρια μονοπάτια, πιο δύσκολα και πιο επικίνδυνα…

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» θα καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

