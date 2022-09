Αθλητικά

ATP Finals: Ο Τσιτσιπάς… έκλεισε θέση

Ο Έλληνας πρωταθλητής, παρότι αυτήν την περίοδο δεν αγωνίζεται σε κάποιο τουρνουά, εξασφάλισε και μαθηματικά μια θέση στο τελικό τουρνουά της ATP.

Αν και δεν αγωνίζεται σε κάποιο τουρνουά αυτό το διάστημα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς «σφράγισε» σήμερα και μαθηματικά την παρουσία του -για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά- στους τελικούς της ATP, που θα φιλοξενηθούν στο Τορίνο από 13 έως 20 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα άλλων αγώνων, και ιδιαίτερα η ήττα του Βρετανού Κάμερον Νόρι στα προημιτελικά της Σεούλ, βοήθησαν ώστε ο Ελληνας τενίστας να γίνει ο τέταρτος που διασφαλίζει τη συμμετοχή του στα ATP Finals, μετά τους Ράφα Ναδάλ, Κάρλος Αλκαράθ και Κάσπερ Ρούουντ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τσιτσιπάς συμμετείχε για πρώτη φορά στο τελικό τουρνουά της ATP το 2019, όταν μάλιστα κατέκτησε τον τίτλο στο Λονδίνο, νικώντας στον τελικό τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ.

