Ομίχλη - Ηράκλειο: το “απόκοσμο” φαινόμενο που… μάγεψε ντόπιους και τουρίστες (εικόνες)

Πως εξηγείται επιστημονικά η εμφάνιση της πυκνής χαμηλής νέφωσης, που ήταν αισθητή σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου.





Αρκετοί είναι οι Ηρακλειώτες που άδραξαν την ευκαιρία σήμερα Σάββατο 1 Οκτωβρίου, προκειμένου να συνδυάσουν την βόλτα τους στο παραλιακό μέτωπο της πόλης με ιδανικές καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα «απόκοσμο» καιρικό φαινόμενο, καθώς το παραλιακό μέτωπο έμοιαζε… χαμένο από την ομίχλη. Το εν λόγω φαινόμενο ήταν ορατό σχεδόν σε όλο το βορειοανατολικό μέτωπο της Κρήτης, καθώς αντίστοιχες εικόνες έφτασαν στο neakriti.gr και από το ιστορικό μνημείο της Σπιναλόγκας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο neakriti.gr ο μετεωρολόγος Μανόλης Λέκκας, πρόκειται για «ομίχλη δια εξατμίσεως». Όπως εξήγησε, βασικός παράγοντας του φαινομένου είναι η άπνοια αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες, που οδηγούν σε εξάτμιση του αέρα ο οποίος φτάνει στα όρια κορεσμού, με συνέπεια να δημιουργείται η ομίχλη.

To σπάνιο φαινόμενο με σύννεφα ομίχλης πάνω από την παραλία διακρίνονται και από τον οικισμό του Κοκκίνη Χάνι:

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο από τον Κούλε, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το παραλιακό μέτωπο Ηρακλείου στο σύνολο του:

Πηγή: neakriti.gr

