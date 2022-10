Αθλητικά

Πάρμα - Σάκκαρη: Η αντίπαλός της στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θα αντιμετωπίσει στον τελικό του τουρνουά της Πάρμας η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Μαγιάρ Σερίφ θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον τελικό του τουρνουά της Πάρμα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 7 μ.μ. (ώρα Ελλάδας). Η 26χρονη Αιγύπτια τενίστρια, Νο 74 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στον δεύτερο ημιτελικό του τουρνουά τη Ρουμάνα Ανα Μπογκντάν με 6-4, 3-6, 6-4 και εξασφάλισε θέση σε έναν τελικό του WTA Tour μόλις για δεύτερη φορά στην καριέρα της (ήταν φιναλίστ πέρυσι στο Κλουζ-Ναπόκα, στη Ρουμανία). Οι δύο παίκτριες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες πέρυσι στο τουρνουά της Ντόχα, όπου η Σάκκαρη είχε πάρει πολύ εύκολα τη νίκη με 6-0, 6-3.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ημιτελικοί ήταν αρχικά προγραμματισμένοι για χθες (30/9), αλλά αναβλήθηκαν λόγω βροχής και μετατέθηκαν για σήμερα. Ο προγραμματισμός του τελικού δεν άλλαξε και πλέον οι δύο φιναλίστ είναι υποχρεωμένες να δώσουν δεύτερο αγώνες μέσα σε μία ημέρα, με τη Σερίφ μάλιστα να καλείται να αγωνιστεί στον τελικό, λιγότερο από τρεις ώρες μετά τη λήξη του ημιτελικού, ο οποίος διήρκεσε 2 ώρες και 50 λεπτά.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκπρόσωπος ΟΗΕ: Ελλάδα και Τουρκία να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να κλιμακώσουν τις εντάσεις

Διπλό φονικό στην Καβάλα: Της είχε πει ότι θα την πνίξει

Σταμάτης Κόκοτας, ο bon viver του ελληνικού τραγουδιού