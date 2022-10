Αθλητικά

Πάρμα: Η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό

Προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Πάρμα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 250 που διεξάγεται στην Πάρμα. Στον α΄ ημιτελικό της διοργάνωσης με την ονομασία "Parma Ladies Open", η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε σήμερα την Ντάνκα Κόβινιτς από το Μαυροβούνιο με 7-5, 6-2 και πήρε το «εισιτήριο» για τον απογευματινό (19:00) τελικό. Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ρουμάνα Ανα Μπογκντάν και την Αιγύπτια Μαγιάρ Σερίφ που ακολουθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο ημιτελικός της Σάκκαρη ήταν προγραμματισμένος για χθες, ωστόσο, εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης στην ιταλική πόλη, οι διοργανωτές ανέβαλαν τους αγώνες για σήμερα.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε καλύτερα το πρώτο σετ και προηγήθηκε 3-0, ωστόσο η Κόβινιτς ανέβασε την απόδοσή της και προσπέρασε με 4-3, ενώ διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα μέχρι και το ένατο γκέιμ. Στη συνέχεια η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ισοφάρισε 5-5, ενώ επικράτησε και στα επόμενα δύο γκέιμ για να πάρει το σετ με 7-5. Στο δεύτερο σετ η Κόβινιτς προηγήθηκε 1-0 και 2-1, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στη Σάκκαρη, η οποία πήρε τα πέντε επόμενα γκέιμ και «έκλεισε» το σετ με 6-2, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό.

