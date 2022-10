Πολιτική

Μενέντεζ στον ΑΝΤ1 για Τουρκία: Οποιαδήποτε επιθετικότητα θα έχει συνέπειες

Τροπολογία "κόλαφος" για την Τουρκία βάζει ταφόπλακα στο ενδεχόμενο πώλησης νέων F-16, με τον Ερντογάν να μην μπορεί να κρύψει την οργή του εναντίον των ΗΠΑ.



Με τροπολογία κόλαφο για την Τουρκία που κατέθεσε ο Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ρόμπερτ Μενέντεζ, μπαίνει οριστικό φρένο στην πώληση μαχητικών F-16 και πακέτων αναβάθμισης προς την Τουρκία εκτός κι αν ο ίδιος ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών «πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου και στις Επιτροπές Άμυνας ότι 1) μια τέτοια πώληση είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ, 2) καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για να διασφαλίσει ότι αυτά τα F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα».

«Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ότι οι απειλές δεν θα πραγματοποιηθούν. Ωστόσο εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο «καύχημα» παρά κάτι άλλο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Λίγες ώρες μετά την κατάθεση της τροπολογίας στην Γερουσία ο Μενέντεζ βρέθηκε σε εκδήλωση των ομογενών στο Νιου Τζέρσεϊ σχολιάζοντας την πολιτική της Τουρκίας. Ο Αμερικανός Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον ανταποκριτή μας, Θανάση Τσίτσα.

«Το μήνυμα είναι η αλληλεγγύη προς τους Έλληνες και τους Κύπριους. Η εκτίμηση για την εκπληκτική συνεισφορά τους προς την χώρα μας και το πόσο απίστευτοι σύμμαχοι είναι για τις ΗΠΑ, μέσω του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Όπως επίσης και ότι έχουν την υποστήριξή μας, στο τέλος της ημέρας και ότι η σχέση μας εμβαθύνεται. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο των σχέσεων της Ελλάδας και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ στον ΑΝΤ1

«Η Τουρκία, υπό τον Ερντογάν, έχει μια οικονομία που πασιφανέστατα καταρρέει. Οι Τούρκοι πολίτες υποφέρουν εξαιτίας του Ερντογάν και των οικονομικών πολιτικών του. Ενόσω πλησιάζει σε εκλογές του χρόνου, είναι μια επικίνδυνη περίοδος για να προσπαθήσει να προκαλέσει ένα επεισόδιο προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή των Τούρκων πολιτών από την πολύ κακή οικονομική τους κατάσταση. Όμως εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε - και πιστεύω ότι το έχουμε κάνει - πως οποιαδήποτε επιθετικότητα θα έχει συνέπειες και δεν θα γίνει αποδεκτή. Νομίζω, στο τέλος της ημέρας, ότι παρότι θα ήθελε να το κάνει αυτό για να αποσπάσει την προσοχή των Τούρκων, θεωρώ ότι όπως είναι ο κόσμος και με τις διαμάχες που υπάρχουν αλλά και με τις συνέπειες για αυτούς που έχουν προκαλέσει επεισόδια, όπως ο Πούτιν στην Ρωσία, δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει», πρόσθεσε ακόμα ο Γερουσιαστής Μενέντεζ μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο Ερντογάν στοχοποιεί τις ΗΠΑ

Ο Τούρκος Πρόεδρος στοχοποίησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από το κοινοβούλιο. «Ξέρουμε πολύ καλά ποιος έχει εξαπολύσει πάνω μας την Ελλάδα μετά από 100 χρόνια. Με κάθε ευκαιρία λέμε ότι γνωρίζουμε το παιχνίδι που επιχειρείται να παιχτεί με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Στην συνάντηση στην Βουλγαρία που είχε ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας.

Επανέλαβε τη σταθερή προσήλωσή του στο διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και ζήτησε την αποφασιστική στήριξη της Ε.Ε απέναντι στην επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας.

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ και η απάντηση της Αθήνας

Είχε προηγηθεί η επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα ΗΕ Φεριντούν Σινιρλίογλου με την οποία ανέφερε ότι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών αποτελεί προϋπόθεση των συμφωνιών της Λωζάνης και του Παρισιού.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας, με διπλωματικές πηγές να προϊδεάζουν για σκληρή απάντηση.

«Θα κάνουμε ότι απαιτείται για να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Αυτό δεν συνιστά ρητορική έκφραση. (…) Η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, προϊόν του υστερήματος του ελληνικού λαού μάς επιτρέπει να διατυπώνουμε τον ισχυρισμό αυτό με εδραία αυτοπεποίθηση. Ευελπιστούμε βέβαια ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Αλλά οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος βρίσκεται στην Μεγαλόννησο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 62ης επετείου ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μαζί τον Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο.

«Εκπαιδευόμαστε και προετοιμαζόμαστε ταγμένοι στον σκοπό μας και αποφασισμένοι όσο ποτέ άλλοτε, γιατί παρότι μεγαλώσαμε και ήρθαμε μέχρι εδώ εξαιτίας του 1974 με το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ», Χρέος δικό μας και των επομένων από εμάς είναι το «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ»!», είπε ο κ. Φλώρος

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ξεναγήθηκε στο Μουσείο της Διοίκησης Καταδρομών όπου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Αγωνιστών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

