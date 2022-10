Αθλητικά

Λαμία - Λεβαδειακός: “Έσπασαν το ρόδι” οι Φθιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από τρεις ισοπαλίες στο ξεκίνημα της σεζόν, οι Φθιώτες εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πανηγύρισαν το πρώτο τους «τρίποντο».



Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Super League πέτυχε η Λαμία. Η ομάδα του Τζανλούκα Φέστα με το γκολ του Ρίτσμοντ Μποάκιε στο 61ο λεπτό επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού, στο εναρκτήριο ματς της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Μετά από τρεις ισοπαλίες στο ξεκίνημα της σεζόν, οι Φθιώτες εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πανηγύρισαν το πρώτο τους «τρίποντο», σε αντίθεση με τους «πράσινους», οι οποίοι δεν κατάφεραν να «σπάσουν το ρόδι» στο ντεμπούτο του Γιασμίνκο Βέλιτς στον πάγκο τους.

Μετά από ένα κακό πρώτο 45λεπτο, Λαμία και Λεβαδειακός μπήκαν στ΄ αποδυτήρια ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Κάποιες δυνατές μονομαχίες στη μεσαία γραμμή σημειώθηκαν στη διάστημα αυτό, ωστόσο, καμία από τις δύο ομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική προς την αντίπαλη εστία.

Ένα σουτ του Τσιλούλη στο 8΄ που έφυγε άουτ και νωρίτερα η προσπάθεια του Μπελμόντ που σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών της Λαμίας, ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι στο πρώτο 45λεπτο.

Η Λαμία μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, προσπάθησε να σκοράρει γρήγορα και τα κατάφερε στο 61ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Μποάκιε εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση στην άμυνα των Βοιωτών και με κεφαλιά έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (1-0).

Οι γηπεδούχοι έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσουν» νωρίτερα τη νίκη τους, όταν στο 84΄ ο Κορνέζος απέτυχε να νικήσει τον Μάρκοβιτς, ο οποίος έσωσε την ομάδα του από το 2-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Γκοράνοβ, Κορνέζος, Αντέτζο, Σιμόν, Μπεχαράνο, Τζανδάρης, Νούνιες (58΄ Ασκόφσκι / 90+3΄ Μπενίτεζ), Σλίβκα (58΄ Ντε Βινσέντι), Τσιλούλης, Μποάκιε (71΄ Μανούσος)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιασμίνκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, Τσάπρας, Βινίσιους, Λιάγκας, Βήχος (71΄ Παναγιώτου), Μπελόντ, Μεχία (75΄ Τόρο), Βρακάς, Σκράβκα (63΄ Νίκας), Μουτίνιο, Δούμτσιος (75΄ Τσιριγώτης)

Ειδήσεις σήμερα:

Πάρμα: Η Σάκκαρη ηττήθηκε από την Σερίφ στον τελικό

Διπλό φονικό στην Καβάλα - Ιατροδικαστής: Πυροβόλησε το μωρό, ξαναγέμισε το όπλο και σκότωσε την 31χρονη

Πολυτεχνειούπολη - Συμμορία: Οι ληστείες, ο αρχηγός “Τζούλιο” και η στρατολόγηση μελών (βίντεο)