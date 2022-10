Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Κλώτσησε την εγγονή του σε ζαχαροπλαστείο

Ένα κοριτσάκι δύο ετών «έφαγε» ξύλο από τον παππού του σε δημόσιο χώρο, με τους μάρτυρες να αντιδρούν.

Συνελήφθη χθες, 1η Οκτωβρίου, ένας 50χρονος άνδρας από την Αλβανία, καθώς κατηγορείται ότι χτύπησε το μόλις 2 ετών εγγονάκι του!

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην πόλη των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες στις 12.30 το μεσημέρι, ο 50χρονος κατηγορείται ότι μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο, ράπισε και ...κλώτσησε την εγγονή του!

Αυτόπτης μάρτυρας κάλεσε το "100" και ο άνδρας συνελήφθη.

Πηγή: cretalive.gr

