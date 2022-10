Κοινωνία

Μετρό Συγγρού - Φιξ: Καταστροφές στον σταθμό

Καταστροφές στο σταθμό του μετρό «Συγγρού- Φιξ» προκάλεσαν άγνωστοι το βράδυ του Σαββάτου.

Δέκα άτομα επιτέθηκαν, αργά χθες το βράδυ, στον σταθμό του μετρό Συγγρού-Φιξ και προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 23:00, οι δράστες, που φορούσαν κράνη και χειρουργικές μάσκες, έσπασαν δύο μηχανήματα ΑΤΜ και προστατευτικούς υαλοπίνακες και τράπηκαν σε φυγή.

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές, αλλά αργότερα τα άτομα αυτά αφέθηκαν ελεύθερα, αφού δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

