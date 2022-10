Οικονομία

Εργάτες γης: Γιατί φεύγουν από την Ελλάδα οι Αλβανοί - Σε κίνδυνο η ελαιοπαραγωγή

Λιγοστεύουν τα εργατικά χέρια και οι ελιές κινδυνεύουν να μείνουν στα δέντρα, καθώς ούτε οι Έλληνες πάνε στα χωράφια.

Με κρίση απειλείται και η ελαιοπαραγωγή στην Ελλάδα, καθώς παρατηρείται πως λιγοστεύουν όλο και περισσότερο τα εργατικά χέρια στη χώρα. Πλήθος Αλβανών εργατών που ζουν επί πολλά χρόνια στη χώρα και που είναι απαραίτητοι για την συγκομιδή και της ελιάς εγκαταλείπουν τη χώρα και επιλέγουν να μετεγκατασταθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στη Βρετανία, όπου τους υπόσχονται καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του αλβανικού μέσου ενημέρωσης shqiptari.net, που αναδημοσιεύει το protothema.gr, διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός των Αλβανών που επιλέγουν να φύγουν από την Ελλάδα. Εξαιτίας του φαινομένου, οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται σε δεινή θέση το τελευταίο διάστημα, καθώς κινδυνεύουν να μην μαζέψουν τις ελιές τους λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.

Οι ανάγκες προϋποθέτουν την απασχόληση σχεδόν 10.000 εργατών για την πλήρη συγκομιδή, αλλά φέτος καταγράφηκε κατακόρυφη μείωση στην εύρεση εργατικών χεριών, αφού δεν ξεπερνούν τους 5.000 δημιουργώντας έτσι αβεβαιότητα στους ελαιοπαραγωγούς.

Για παράδειγμα, στον νομό Χαλκιδικής υπάρχουν περίπου 140.000 στρέμματα ελαιοδέντρων, τα οποία παράγουν ετησίως από 80.000 έως 150.000 τόνους βρώσιμης ελιάς. Ομως αυτές οι ελιές κινδυνεύουν να παραμείνουν στα δέντρα καθώς υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού για τη συγκομιδή τους.

Ο λόγος για τη μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού φέτος είναι η απροθυμία των Βούλγαρων και Αλβανών εργατών που παραδοσιακά κάλυπταν αυτές τις αγροτικές ανάγκες. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χαλκιδικής Χρήστος Ευφραιμίδης λέει: «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έγινε πολύ δύσκολη η είσοδος των Βαλκάνιων εργαζομένων στη χώρα μας (κλείσιμο συνόρων, τεστ pcr) και πολλοί επέστρεψαν στις αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας. Τα μεροκάματα εκεί είναι υψηλότερα και πλέον επιλέγουν να εργαστούν εκεί». Παράλληλα, σημειώνει πως οι Ελληνες της περιοχής έχουν στραφεί στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια ώρα οι Ελληνες αποφεύγουν όσο μπορούν να δουλέψουν στα χωράφια. Επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν κυρίως στον τομέα του τουρισμού, ενώ οι Βούλγαροι πηγαίνουν όπου υπάρχει καλύτερος μισθός. Δεν έρχονται στη δουλειά με 20-25 ευρώ την ημέρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους εργοδότες, εμπόδιο αποτελεί και η γραφειοκρατία των ελληνικών αρχών, που δεν απλοποιούν τη διαδικασία πρόσκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Η πρόσκληση μεταναστών εργατών κοστίζει 110 ευρώ για κάθε αγρότη, ενώ στην Ιταλία τα πράγματα είναι πιο απλά.

Όπως φαίνεται σε έκθεση του ελληνικού υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους διαπιστώθηκε ότι 291.868 Αλβανοί μετανάστες είχαν έγκυρη άδεια παραμονής στην Ελλάδα, αποτελώντας το 61,4% των τακτικών αλλοδαπών.

Ομως, σύμφωνα με το υπουργείο, την ίδια περίοδο πριν ένα χρόνο, ο αριθμός των Αλβανών με έγκυρη άδεια παραμονής ήταν σημαντικά υψηλότερος. Τον Αύγουστο του 2021, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο, 422.954 μετανάστες από την Αλβανία είχαν έγκυρη άδεια παραμονής και αποτελούσαν το 63,07% των τακτικών αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Η μείωση του αριθμού των τακτικών Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα μετά από ένα χρόνο σχετίζεται όχι μόνο με τις διαδικασίες χορήγησης αδειών παραμονής, αλλά και με μια δυναμική μετακίνησή τους προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πολλοί Αλβανοί που ζούσαν για χρόνια στην Ελλάδα έχουν πρόσφατα μεταναστεύσει σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και στη Βρετανία μετά από δυσκολίες στην απασχόληση και τις αυξήσεις των τιμών στην Ελλάδα, αναφέρουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

