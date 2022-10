Αθλητικά

Premier Leaague: Η Μάντσεστερ Σίτι διέσυρε την Γιουνάιτεντ (βίντεο)

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η Μάντσεστερ Σίτι "σκόρπισε" τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ετιχάντ».



Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η Μάντσεστερ Σίτι διέσυρε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 6-3 στο «Ετιχάντ» σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, όταν μετά από εξαιρετική ανάπτυξη ο Μπερνάρντο Σίλβα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο αμαρκάριστος Φόντεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Ντε Χέα. Η Σίτι ήταν εμφανώς ανώτερη και συνέχισε να πιέζει ασταμάτητα την εστία της Γιουνάιτεντ. Στο 34΄ και μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά ο Χάαλαντ πήρε την κεφαλιά, με τον Μαλάσια να διώχνει μέσα από την τελική γραμμή και τους πρωταθλητές Αγγλίας να διπλασιάζουν τα τέρματά τους.

Μάλιστα, σε ηλικία 22 ετών και 73 ημερών, ο Έρλινγκ Χάλαντ έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που σκοράρει στο πρώτο του ντέρμπι του Μάντσεστερ με τη φανέλα της Σίτι στην Premier League, μετά τον Μάριο Μπαλοτέλι τον Οκτώβριο του 2011 (21 ετών 72 ημερών).

Τρία λεπτά αργότερα (37΄), ο Γκρίλις κατέβασε την μπάλα, πάσαρε στον Ντε Μπρόινε, ο οποίος έβγαλε εκπληκτική σέντρα από τα δεξιά και ο Χάαλαντ με προβολή στο δεύτερο δοκάρι, ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-0 με το 13ο φετινό του γκολ στην Premier League.

Ο Χάαλαντ έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει 13 γκολ στις πρώτες 10 εμφανίσεις του στην Premier League.Ο Νορβηγός μάλιστα το έχει καταφέρει σε μόλις 8 αγώνες. Οι γηπεδούχοι ήταν ασταμάτητοι και στο 44΄ -σε αντεπίθεση- ο Χάαλαντ γύρισε την μπάλα στον Φόντεν, ο οποίος με προβολή «έγραψε» το 4-0.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στην αρχή του δευτέρου μέρους, η Γιουνάιτεντ ήταν αυτή που σκόραρε, όταν στο 56΄ ο Άντονι νίκησε με φοβερό αριστερό φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής τον Έντερσον. Στο 64΄, ο Χάαλαντ σημείωσε το τρίτο προσωπικό του τέρμα, όταν μετά από ασίστ του Γκόμεζ και στο ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντε Χέα για το 5-1.

Ο 22χρονος έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Premier League με τρία χατ-τρικ σε τρεις διαδοχικές εντός έδρας αναμετρήσεις!

Οι «πολίτες» όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και στο 73΄ ήταν η σειρά του Φόντεν να σημειώσει χατ-τρικ μετά από όμορφη κάθετη μπαλιά του Χάαλαντ διαμορφώνοντας το 6-1.

Το μόνο που κατάφερε η Γιουνάιτεντ ήταν να μειώσει σε 6-3, όταν η Σίτι χαλάρωσε με δύο τέρματα του Μαρσιάλ στο 84΄ και στο 90΄ (πέναλτι).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής στην Premier League έχουν ως εξής:

Άρσεναλ-Τότεναμ 3-1 / (20΄ Παρτέι, 49΄ Ζεσούς, 67΄ Τζάκα - 31΄πεν. Κέιν)

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-2 / (7΄ Εντουάρ - 38΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90΄ Γκάλαχερ)

Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-4 / (88΄ Ριντ - 11΄ Γουίλσον, 33΄, 57΄ Αλμιρόν, 43΄ Λόνγκσταφ)

Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-3 / (34΄, 54΄ Φιρμίνο, 63΄αυτ. Γουέμπστερ - 4΄, 18΄, 83΄ Τροσάρντ)

Σαουθάμπτον-Έβερτον 1-2 / (49΄ Αρίμπο - 52΄ Κόουντι, 54΄ ΜακΝιλ)

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 2-0 / (29΄ Σκαμάκα, 55΄ Μπόουεν)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 6-3 / (8΄, 44΄, 73΄ Φόντεν, 34΄, 37΄, 64΄ Χάαλαντ - 56΄ Άντονι, 84΄, 90΄ πεν. Μαρσιάλ)

Λιντς-Άστον Βίλα 2/10

Λέστερ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3/10