Μάντσεστερ Σίτι: Ο Χάαλαντ... άρχισε τα ρεκόρ

Με το δεύτερο συνεχόμενο χατ-τρικ, που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για την 5η αγωνιστική της Premier League, ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε δύο νέα ρεκόρ.

Με το δεύτερο συνεχόμενο χατ-τρικ, που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για την 5η αγωνιστική της Premier League, με αντίπαλο την Νότιγχαμ Φόρεστ την Τετάρτη, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, σημείωσε δύο νέα ρεκόρ στην Premier League.

Ο 22χρονος Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο πιο... γρήγορος παίκτης που σημείωσε δύο χατ-τρικ στην Premier League, καθώς τα κατάφερε σε μόλις πέντε συμμετοχές, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Ντεμπά Μπα, ο οποίος χρειάσθηκε 21 αγώνες.

Ταυτόχρονα, ο Χάαλαντ έφθασε τα εννέα γκολ σε πέντε αγώνες, δηλαδή ένα περισσότερο απ΄όσα είχαν πετύχει στις ίδιες συμμετοχές, ο Σέρχιο Αγουέρο της Σίτι και ο Μίκι Κούϊν της Νιουκάστλ.

«Ηταν υπέροχο, δεν υπάρχει τίποτε άλλο να πω», επεσήμανε ο νεαρός άσος στο μικρόφωνο του «BT Sports» μετά το τέλος του αγώνα και πρόσθεσε: «Η ιδέα, ήταν να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, απλά να παίξουμε, να παίξουμε, να παίξουμε και ξέραμε ότι θα είχαμε ευκαιρίες. Αυτό ακριβώς κάναμε και έτσι, ναι, ήταν ωραίο».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Χάαλαντ σημείωσε χατ-τρικ σε 19 λεπτά και στην νίκη με 4-2 επί της Κρίσταλ Πάλας, που προηγήθηκε με 2-0 (!), ενώσ τον αγώνα με την Νότιγχαμ Φόρεστ, σκόραρε στο 12ο, στο 23ο και στο 38 λεπτό της αναμέτρησης.

«Προσπαθώ να ακούω τον Πεπ (σ.σ. Γκουαρντιόλα) όσο το δυνατόν περισσότερο και να συνδυάζομαι με τα παιδιά γιατί είναι απίστευτοι ποδοσφαιριστές και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να σκοράρω. Γι' αυτό ήλθα εδώ. Μπορείτε να δείτε, ότι παίζουμε τόσο καλά, νιώθουμε καλά και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αρα θα είναι ωραία», τόνισε ο Νορβηγός άσος.?

