Βόλος - Άρης: “Ανώμαλη προσγείωση” για τους Θεσσαλονικείς

Ο Βόλος επικράτησε του Άρη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, επιθετικά στο πρώτο μέρος και αμυντικά στο δεύτερο, ο Βόλος επικράτησε με 2-0 του Άρη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Μίλος Ντέλετιτς (26') και Ζαν Πιερ Ακόστα Μπαριέντος (30'πέν.) τα γκολ για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου που έπαιξε από το 55' με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Νικολάι Άλχο.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν με διάθεση να πιέσουν και μέσα σε δέκα λεπτά σπατάλησαν τρεις σημαντικές ευκαιρίες. Μια διπλή, μάλιστα, με τον Σαλέμ Εμπακατά στο 4ο λεπτό και μια με τον Παπέ Σεΐκ στο 10ο. Η συνέχεια, όμως, ανήκε στους Θεσσαλούς. Η κεφαλιά του Ογκνιέν Οζέγκοβιτς πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Χουλιάν Κουέστα στο 11', αλλά ένα τέταρτο αργότερα έγινε το 1-0.

Η εξαιρετική προσπάθεια του Οζέγκοβιτς σταμάτησε στον Κουέστα αλλά με το κεφάλι ο Ντέλετιτς δε λάθεψε. Τρία λεπτά μετά, ο Οζέγκοβιτς βρέθηκε στο έδαφος εντός περιοχής από μαρκάρισμα του Μπράντλεϊ Μαζικού, με τον Μπαριέντος να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, παρά την προσπάθεια του Κουέστα, για το 2-0. Κάπου εκεί ο ρυθμός έπεσε και τα νεύρα κυριάρχησαν ως τη λήξη του πρώτου μέρους.

Ο Βόλος πέτυχε και τρίτο γκολ στο ξεκίνημα της επανάληψης, με τον Νικολά Μεσκίδα, ωστόσο αυτό ακυρώθηκε με τη χρήση του VAR καθώς ήταν οφσάιντ ο Οζέγκοβιτς στο ξεκίνημα της φάσης. Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 55', όταν ο Άλχο ανέτρεψε, όντας τελευταίος, τον Χουάν Ιτούρμπε, οπότε και ο Χρήστος Βεργέτης του έδειξε την κόκκινη κάρτα. Ο Άρης πίεσε με τον Άλαν Πάρντιου να τα παίζει όλα για όλα. Είχε οριζόντιο δοκάρι στην απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Ντάνιελ Μαντσίνι στο 67' κι ένα σουτ του Μανού Γκαρθία δέκα λεπτά μετά, ωστόσο κλασική φάση δεν κατάφερε να δημιουργήσει. Ακόμη και το διαγώνιο σουτ του Εμπακατά στο 82' πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κλέιμαν, ενώ αυτό του Ζερβινιό στο 89' έβγαλε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, με το 2-0 να μένει μέχρι τέλους.

Οι «κίτρινοι» γνώρισαν τη δεύτερη φετινή τους ήττα, με τον Βόλο να ανεβαίνει τρίτος με 11 βαθμούς μαζί με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ (παίζει με τον Παναθηναϊκό).

Οι συνθέσεις:

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Σιέλης, Εσκοβάλ, Ουές, Μπαριέντος, Τσοκάνης, Φερνάντες, Μεσκίδα (64' Ματίγια), Ντέλετιτς (70' Πίρινεν), Οζέγκοβιτς (86' Κούτσιας).

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Πίρσμαν (46' Ενκουλού), Μαζικού, Νταμπό (68' Γκρέι), Παπέ Σεΐκ (46' Ματέο Γκαρσία), Μαντσίνι, Μανού Γκαρθία, Ιτούρμπε (79' Καμάτσο), Πάλμα (74' Ζερβινιό).

