Ολυμπιακός – Βόλος: Σκόνταψαν… οι πρωταθλητές

Οι Πειραιώτες είχαν την καθολική υπεροχή στην επανάληψη, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή.

Ολυμπιακός και Βόλος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να μετρούν δεύτερη ισοπαλία σε τέσσερις αναμετρήσεις (και ισάριθμους χαμένους βαθμούς) και τους Βολιώτες να φεύγουν από την Αττική με δεύτερο θετικό αποτέλεσμα, μετά το «διπλό» στη Ριζούπολη από την ΑΕΚ.

Από τους γηπεδούχους έλειψε σε άλλο ένα παιχνίδι το γκολ, με τις χαμένες ευκαιρίες τους να προδίδουν εν πολλοίς έλλειμα ψυχολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν στο μισό γήπεδο τον Βόλο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά είδαν την τύχη να τους γυρίζει την πλάτη (2 δοκάρια) και τον Ντε Λα Φουέντε να αναδεικνύεται σε μοιραίο παίκτη.

Ο Κορμπεράν παράταξε μια αρχική ενδεκάδα με τον Βρσάλικο να επιστρέφει ύστερα από ενάμιση μήνα, τον Μπόουλερ να «γράφει» την πρώτη συμμετοχή ως βασικός και τον Βαλμπουενά να ξεκινά, με τον Μπιέλ να μένει στον πάγκο.

Το ξεκίνημα ήταν αρκετά δυνατό για τους γηπεδούχους, που στο 3ο λεπτό είδαν τον Μασούρα να φεύγει στην πλάτη της άμυνας του Βόλου κι εν τέλει να γυρίζει στον Εμβιλά που σούταρε δυνατά από τα 20 μέτρα, με τον Κλέιμαν να αποκρούει.

Τρία λεπτά αργότερα ο Μπόουλερ μπήκε ωραία με ανάποδο πόδι από τα δεξιά αλλά η σέντρα-σουτ του Άγγλου έφυγε άουτ. Οι Θεσσαλοί φάνηκαν για πρώτη φορά επιθετικά στο 19΄, με το τεχνικό σουτ του Φερνάντες να περνά άουτ, ενώ στο 29΄ έφτασαν στο γκολ.

Στο σημείο εκείνο ο πολύ ποιοτικός Φερνάντες «άδειασε» τον Ρέαμπτσιουκ, που είχε κάνει και το λάθος, σέντραρε χαμηλά και ο νεοαποκτηθείς Οζέγκοβιτς, που ήρθε στον Βόλο για να αντικαταστήσει τον Φαν Βέερτ, άνοιξε το σκορ με τακουνάκι.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο τεχνικός του Ολυμπιακού έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές, με τους Μπιέλ, Ελ Αραμπί και Άβιλα να αντικαθιστούν Μασούρα, Ουί-Τζο και Βρσάλικο.

Οι «ερυθρόλευκοι» άσκησαν πίεση και στο 50΄ ο Κλέιμαν απέκρουσε στην αριστερή γωνία του το εκτός περιοχής σουτ του Μπιέλ, ενώ στο 54΄ ο δραστήριος Μπόουλερ, σε άλλο ένα ρήγμα στην άμυνα του Βόλου, έδωσε στον Βαλμπουενά που σούταρε μόλις άουτ στη μεγαλύτερη έως εκείνη στιγμή ευκαιρία του αγώνα.

Η ακόμη μεγαλύτερη στιγμή ήταν στο 70ό λεπτό, όταν στη σέντρα του Βαλμπουενά η καρφωτή κεφαλιά του Κούντε έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κλέιμαν, αλλά στο 76΄ η πίεση απέφερε καρπούς, με τον Ελ Αραμπί να νικά τον Κλέιμαν με εν κινήσει αριστερό πλασέ.

Στο 88΄ ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία για την ανατροπή, όταν στην εξαιρετική κάθετη του Μπιέλ ο Ντε λα Φουέντε βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα άουτ πλασάροντας με το αριστερό, ενώ ο ίδιος παίκτης αναδείχθηκε μοιραίος για την ομάδα του, όταν στο 90΄+6 σχεδόν όλοι οι παίκτες σταμάτησαν χωρίς να υπάρχει σφύριγμα και ο Αμερικανός επιθετικός έστειλε την μπάλα στο δοκάρι!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βασίλης Φωτιάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βρσάλικο, Ρέαμπτσιουκ, Κούντε, Μπα - Τσοκάνης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, Βρσάλικο (46΄ Άβιλα), Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Κουντέ, Εμβιλά, Μπόουλερ (69΄ Ροντρίγκες), Βαλμπουενά (78΄ Ντε Λα Φουέντε), Μασούρας (46΄ Μπιέλ), Χουάνγκ Ουί-Τζο (46΄ Ελ Αραμπί).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Εσκοβάλ, Σιέλης, Λούνα, Τσοκάνης (78΄ Μεταξάς), Μπαριέντος (86΄ Μπατόκιο), Πάολο Φερνάντες, Ντέλετιτς (78΄ Ματίγια), Μεθκίδα (58΄ Φερνάτεθ), Οζέγκοβιτς (86΄ Πίρινεν).

