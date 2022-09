Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: “Κιτρινόμαυρη” νίκη με ανατροπή

Ο Άρης κατάφερε να ανατρέψει το σε βάρος του σκορ και πετυχαίνοντας δύο γκολ, πέτυχε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό.

Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης επιβλήθηκε με 2-1 του Ολυμπιακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν, που πλέον βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, προηγήθηκε με τον Γιώργο Μασούρα (15’), όμως οι Θεσσαλονικείς έκαναν την ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά!. Ντάνιελ Μαντσίνι (76’) και Λουίς Πάλμα (80’) «υπέγραψαν» τη νίκη στο ντεμπούτο του Άλαν Πάρντιου στον πάγκο των «κίτρινων».

Το πρώτα λεπτά ήταν αναγνωριστικά για τις δυο ομάδες. Στο 15’, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με τον Μασούρα. Ηταν εξαιρετική η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, με τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ να παίρνει την ασίστ από τον Ιν-Μπέομ Χουάνγκ για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι, πάντως, διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ στον Μανού Γκαρθία στο ξεκίνημα της φάσης. Παραδόξως, άλλη αξιόλογη φάση δε σημειώθηκε στο πρώτο μέρος, παρά το σχετικό καλό ρυθμό που είχε το ματς.

Ο Άρης μπήκε πιο αποφασιστικά στην επανάληψη. Ο Αντρέ Γκρέι αστόχησε στο διαγώνιο αριστερό σουτ στο 47’ εξίσου άστοχες ήταν οι δυο προσπάθειες του Χουάν Ιτούρμπε (54’, 57’).

Ο Χάμες έχασε την ευκαιρία να πετύχει το πρώτο του εν Ελλάδι γκολ στο 64’, όταν το σκαστό βολέ που επιχείρησε, έπειτα από γύρισμα του Μασούρα, πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Χουλιάν Κουέστα.

Και στο 76’ ήρθε το 1-1, όταν ο Μπράιαν Νταμπό με μακρινή μπαλιά βρήκε τον Μαντσίνι, ο Αργεντινός εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του Τόμας Βατσλίκ, άφησε πίσω του τον Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ και σε κενή εστία έκανε το 1-1.

Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, ήρθε και το δεύτερο γκολ. Ο Ράφαελ Καμάτσο μονομάχησε με τον Ουσεϊνού Μπα, η μπάλα έφτασε στον Μανού Γκαρθία που γύρισε στον αφύλακτο Πάλμα για το 2-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν ασφυκτικά στη συνέχεια, γέμισαν την περιοχή του Κουέστα, ωστόσο πλην ενός σουτ του Σεντρίκ Μπακαμπού στην κλειστή γωνία του Κουέστα, άλλη φάση δεν έκαναν.

Το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Άρη να παίρνει μια σημαντική νίκη, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη φετινή του ήττα στο πρωτάθλημα κι αφήνοντάς τον στο -7 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Διαιτητής: Μπόγκναρ Τάμας (Ουγγαρία)

Κίτρινες: Μαζικού, Μαντσίνι, Νταμπό

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακατά, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Μαζικού, Νταμπό (87’ Πίρσμαν), Παπέ Σεϊκ, Ιτούρμπε (68’ Καμάτσο), Μανού Γκαρθία (88’ Ζερβινιό), Μαντσίνι, Γκρέι (60’ Πάλμα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, Βρσάλικο (63’ Αβιλα), Εμβιλά, Χάμες (71’ Αγκιμπού Καμαρά), Ελ-Αραμπί (64’ Μπακαμπού), Μασούρας (78’ Μπόουλερ), Μπιέλ, Μπα, Ιν-Μπέομ Χουάνγκ (78’ Ουί-Τζο Χουάνγκ), Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ.