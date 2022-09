Αθλητικά

Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Πάρντιου

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο νέος προπονητής του Άρη, Άλαν Πάρντιου. Οι πρώτες του δηλώσεις.

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) για λογαριασμό του Άρη ο Άλαν Πάρντιου. Ο 61χρονος προπονητής αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα τις επόμενες ώρες ως ο διάδοχος του Χερμάν Μπούργος στην τεχνική ηγεσία των «κίτρινων».

Τον Πάρντιου, ο οποίος «προσγειώθηκε» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (14/9), υποδέχθηκαν εκ μέρους της ΠΑΕ Άρης οι Αγησίλαος Τουμαζάτος (γενικός διευθυντής), Δημήτρης Νιαρχάκος (διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος) και Παντελής Ζουμπούλης (υπεύθυνος επικοινωνίας).

Ο μέχρι πρότινος τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με μεγάλη θητεία στα βρετανικά γήπεδα, συνοδευόταν από τον βοηθό του, Άλεξ Ντάιερ. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Πάρντιου τόνισε: «Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Έχω δει την ομάδα, έχω τη δική μου φιλοσοφία. Κοιτάζω μπροστά μου, την πρόκληση. Θα γνωριστώ με τα παιδιά αργότερα σήμερα. Θα περάσω στην ομάδα τα δικά μου “θέλω”. Κάποια παιδιά τα γνωρίζω ήδη». Και προσέθεσε αναφορικά με την προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα: «Δε θέλω να πω πολλά πράγματα σήμερα, εδώ. Πρέπει να δουλέψουμε και να πάρουμε αποτελέσματα. Στη παρούσα φάση δεν μπορώ να αλλάξω πολλά, αλλά σιγά-σιγά θα κάνω τις δικές μου παρεμβάσεις».

Πιθανότατα, ο Άλαν Πάρντιου κάνει ντεμπούτο στην τεχνική ηγεσία του Άρη στην αναμέτρηση που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 6 το απόγευμα αναμένεται να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Έντουιν Ροντρίγκεζ, ο 22χρονος διεθνής με την εθνική Ονδούρας μεσοεπιθετικός, ο οποίος θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν.

