Χανιά - Πόλο: Viral η αθλήτρια που ταΐζει το μωρό της πριν πέσει στην πισίνα (εικόνες)

Εικόνες από στιγμές γεμάτες τρυφερότητα και αγάπη... "πλημμύρισαν" με συναισθήματα όσους βρ'ισκονταν μέσα και έξω απο την πισίνα.

Είναι αθλήτρια και παίκτρια του Ν.Ο. Χανίων, αλλά πάνω από όλα είναι Μητέρα.

Ο λόγος για την Μαρκέλλα Πλούμη, που συνδυάζει άψογα την μητρότητα και τον επαγγελματισμό της, μάς χάρισε ένα μοναδικό ενσταντανέ που δείχνει το μεγαλείο της γυναίκας, της μάνας, της αθλήτριας.

Στον φιλικό αγώνα του ΝΟΧ με τον ΝΟ Ρεθύμνου στα Χανιά, το Σάββατο, η νεαρή μητέρα τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα social media καθώς φωτογραφήθηκε στον πάγκο να ταΐζει με μπιμπερό το νεογέννητο μωράκι της πριν βουτήξει στο νερό.

«Και έτσι παίζουμε Πόλο» αναφέρεται από την ομάδα Water Polo Chania, που δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες με τη Μαρκέλα Πλούμη, που έχει φορέσει το γαλανόλευκο σκουφάκι, ενώ με τον Εθνικό κατέκτησε το Len Trophy το 2010, όπως μεταδίδει το Zarpanews.

