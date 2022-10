Οικονομία

Δασικά αυθαίρετα - Τακτοποίηση: η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις. Ποιοι και ποια ακίνητα μπορούνα τακτοποιηθούν.

Ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του κεφαλαίου ΣΤ’ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ του ν.4685/2020 (άρθρα 50-55), η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Οι κάτοχοι κτηρίων οικιστικής χρήσης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, που εμφανίζουν λειτουργική ενότητα, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των οικιστικών πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις δομημένες επιφάνειες ιδιοκτησίας τους για 30 χρόνια. Κατόπιν της υποβολής αίτησης υπαγωγής στις παραπάνω ρυθμίσεις, η οποία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, συνοδεύεται από παράβολο των 250 ευρώ, παγώνουν οι διοικητικές πράξεις προστίμων και κατεδαφίσεων.

Η εν λόγω ρύθμιση πρακτικά δεν αφορά τα μεμονωμένα αυθαίρετα, αλλά συγκεντρώσεις αυθαίρετων κτισμάτων που παρουσιάζουν «εν τοις πράγμασι» λειτουργική ενότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις (εξού και ο όρος«οικιστικές πυκνώσεις»).

Δικαίωμα για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα θα έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με τα οποία αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Με τη ρύθμιση αυτή, προχωρούμε σε τακτοποίηση μιας ακόμα εκκρεμότητας πολλών ετών που ταλαιπωρεί αρκετούς συμπολίτες μας. Μέριμνά μας παραμένει σταθερά η προστασία του δασικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την προστασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Με την πρωτοβουλία μας αυτή, δίνουμε λύση σε μια ακόμα παθογένεια δεκαετιών».

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για τα δάση, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε: «Μετά από εξονυχιστική εργασία, ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου η δασική προστασία με την ακίνητη περιουσία των πολιτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κλείνει μία ακόμη μεγάλη εκκρεμότητα».

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης, δήλωσε σχετικά: «Οι ρυθμίσεις αυτές, αποτελούν ένα ακόμα μέσο για την προάσπιση της περιουσίας των πολιτών, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και των δασών, με βάση τις ειδικές οικονομοτεχνικές μελέτες που προβλέπει ο Νόμος και θα εκπονηθούν σε όλες τις περιπτώσεις».

