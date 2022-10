Life

Το Delta Restaurant βραβεύτηκε με 2 + 1 Αστέρια MICHELIN

Το εστιατόριο ανήκει πλέον σε μια εκλεκτή ελίτ παγκοσμίως για την σημαντική διάκριση του, ήδη από την πρώτη αξιολόγηση του και ενώ μετρά μόλις έναν χρόνο λειτουργίας.

Μετά από περίπου έναν χρόνο λειτουργίας, το Delta Restaurant αποδεικνύει ότι αποτελεί μια νέα δύναμη στη γαστρονομική σφαίρα, καταφέρνοντας να βραβευθεί με Δύο Αστέρια MICHELIN Guide Athens και Ένα MICHELIN Green Star for Sustainable Gastronomy.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις και τοποθετεί το Delta Restaurant στο 3% μιας εκλεκτής elite εστιατορίων παγκοσμίως, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την πρώτη μόλις αξιολόγηση κρίνεται ένα εστιατόριο άξιο για Δυο Αστέρια MICHELIN και Ένα MICHELIN Green Star.

Εξίσου σημαντικό όμως, είναι και το Green Star, μια διάκριση που συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα και βοηθά τον επισκέπτη να αναγνωρίσει τον ιδιαίτερης αξίας συνδυασμό της υψηλής γαστρονομίας και της δέσμευσης στις αρχές της βιωσιμότητας. Με βασική αρχή μας το «καμία απώλεια, καμία σπατάλη», φροντίζουμε κάθε υλικό να συμμετέχει σε έναν κύκλο που μπορεί να ξεκινάει από τα ορεκτικά, να συνεχίζεται στα κυρίως και να ολοκληρώνεται στα επιδόρπια.

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται να επιβραβεύσουν την προσπάθεια που γίνεται από τους chef του εστιατορίου Γιώργο Παπαζαχαρία και Θάνο Φέσκο να αλλάξουν το ελληνικό γαστρονομικό status quo, τις μοναδικές οινικές επιλογές του Άρη Σκλαβενίτη, που λειτουργούν ως τα απαραίτητα σημεία στίξης ενισχύοντας γεύση και επίγευση, την επιμονή του «Δειπνοσοφιστήριον» των Δημήτρη Χριστοφιλέα, Τάκη Χριστοφιλέα, Διομήδη Καψάλη και Δημήτρη Σκαρμούτσου να επιλέγουν την καινοτομία και το όραμα του Iδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) το οποίο αποτελεί ένα τοπόσημο της σύγχρονης Ελλάδας, έναν δημόσιο χώρο ανοιχτό σε όλους αλλά και πρότυπο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και το αποτύπωμα στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Το Delta δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με στόχο να αποτελέσει έναν πρότυπο γαστρονομικό προορισμό αντάξιο των υψηλών προδιαγραφών του ΚΠΙΣΝ, αναδεικνύοντας συγχρόνως την ελληνική κουζίνα με όλο τον κόσμο.

Αναφερόμενος στο σημαντικό αυτό εγχείρημα, ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), δήλωσε σχετικά «Συγχαρητήρια στους Γιώργο Παπαζαχαρία, Θάνο Φέσκο και όλη την ομάδα του εστιατορίου Delta, καθώς και το Δειπνοσοφιστήριον! Μέσα σε περίπου έναν χρόνο λειτουργίας, και μέσα από αντίξοες συνθήκες, το εστιατόριο κατάφερε να κατακτήσει μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον χώρο, αναδεικνύοντας το Delta σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς γαστρονομικούς προορισμούς. Όλοι μας, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που πιστέψαμε και στηρίξαμε αυτήν την προσπάθεια, και που βλέπουμε το όραμα για τη δημιουργία του Delta -που έρχεται να συμπληρώσει την ταυτότητα του ΚΠΙΣΝ ως διεθνούς πρότυπου, περιβαλλοντικά βιώσιμου δημόσιου χώρου- να γίνεται πραγματικότητα, να αναγνωρίζεται και να βιώνεται ως μοναδική γευστική εμπειρία».

Επίσης η κα. Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΚΠΙΣΝ δήλωσε «Είμαστε ενθουσιασμένοι και υπερήφανοι για τον Γιώργο Παπαζαχαρία, τον Θάνο Φέσκο και όλη την ομάδα του Delta για την ιδιαίτερα σημαντική, σε παγκόσμιο επίπεδο, διάκρισή τους. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς και δημιουργικότητας, η οποία απέδωσε τόσο γρήγορα, ανταμείβοντάς τους με δύο αστέρια Michelin. Η συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το Δειπνοσοφιστήριον, χάρη στην πρωτοβουλία και τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θεμελιώθηκε πάνω στον στόχο μίας πρωτοποριακής συνάντησης της γαστρονομίας και του πολιτισμού, η οποία συμπληρώνει την ταυτότητα του ΚΠΙΣΝ ως ένα διεθνές πολιτιστικό τοπόσημο. Σήμερα νιώθουμε περισσότερο από ποτέ ότι ο στόχος αυτό επετεύχθη.»

Με ταπεινότητα και αίσθημα ευθύνης αγκαλιάζουμε τη διάκριση αυτή, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το τρίπτυχο «γαστρονομία, βιωσιμότητα, πολιτισμός» και ευελπιστούμε για πολλά χρόνια ακόμα οι «ηλίανθοί» μας να ανθίζουν κάτω από τον γαστρονομικό αττικό ουρανό.

