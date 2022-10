Υγεία - Περιβάλλον

Ζωή Ράπτη: Η δήλωση για την επίθεση στο γραφείο της

Η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με την επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό της γραφείο. Τι αναφέρεται στο κείμενο.



Δήλωση της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη σχετικά με την άνανδρη επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό της γραφείο την 1η Οκτωβρίου 2022 και την ανακοίνωση σχετικά με την πορεία αποκατάστασης της άτυχης Όλγας Δ.

Ειδικότερα η Υφυπουργός προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Προφανώς μοναδική αρμοδιότητα για το ιατρικό σκέλος της υπόθεσης έχει το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων και λοιπών φορέων, που εξέτασαν την Όλγα Δ. Είναι αυτονόητο ότι κάθε υπουργική παρέμβαση στο έργο τους δεν συνάδει με τις αρχές του κράτους πρόνοιας και δικαίου.

Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία οφείλει, όταν δύναται, να διευκολύνει τέτοιες περιπτώσεις, τόσο προς πληρέστερη ενημέρωση του παθόντος και της οικογένειάς του, όσο και προς αποφυγή γραφειοκρατικών εμπλοκών, υπό την ανθρωπιστική διάσταση κάθε υπόθεσης.

Στις 4-8-2022, δηλαδή 7 μήνες μετά το συμβάν κακοποίησής της, επικοινώνησε, για πρώτη φορά με το γραφείο μου, Βουλευτής της αντιπολίτευσης, ζητώντας την επικοινωνία μας με την οικογένεια της άτυχης Όλγας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία νοσηλείας της σε κέντρο αποκατάστασης.

Σε άμεση επικοινωνία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», ενημερωθήκαμε ότι καταρτίστηκε φάκελος παραπομπής της προς το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης.

Στις 11-8-2022, ενημερωθήκαμε από το ΕΚΑ ότι αξιολογήθηκε ως έχουσα αδυναμία ανταπόκρισης σε λεκτικά ερεθίσματα και κρίθηκε ότι, στην παρούσα φάση, δεν δύναται να ακολουθήσει πρόγραμμα ενεργού αποκατάστασης, συστήθηκε δε επανεξέτασή της μετά από 2 μήνες.

Στη συνέχεια, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», απευθύνθηκε στην Κλινική Αποκατάστασης του ΚΑΤ.

Δυστυχώς, και η γνωμάτευση του ΚΑΤ ήταν αντίστοιχη.

Στις 2/9/2022 η άτυχη Όλγα εξετάστηκε και από το Κέντρο Αποκατάστασης του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, με το ίδιο δυστυχώς πόρισμα.

Καθ’ όλο αυτό το διάστημα, υπήρχε τακτική επικοινωνία με τους γονείς της Όλγας, τον πατέρα της Ευάγγελο Δ. και τη μητέρα της, και σχετική ενημέρωσή τους.

Παράλληλα, υπήρχε ενημέρωση και της βουλευτού της αντιπολίτευσης, η οποία είχε καταθέσει το αίτημα για την υπόθεση της Όλγας.

Μετά τις γνωματεύσεις των τριών (3) Κέντρων Αποκατάστασης, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η άτυχη Όλγα μπορούσε να εισαχθεί δωρεάν στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δυτικής Αττικής, στην Αγία Βαρβάρα. Ωστόσο, αυτή η λύση απερρίφθη από την οικογένειά της με το αιτιολογικό της απόστασης του θεραπευτηρίου από την κατοικία της.

Ευχαρίστησαν για τη στήριξη και τις προσπάθειές μας και μας ενημέρωσαν ότι τελικώς προέκριναν τη μεταφορά της σε ιδιωτική δομή στην Αργυρούπολη, κοντά στην κατοικία της.

Παράλληλα, η οικογένεια ενημερώθηκε για κάθε νόμιμο προνοιακό δικαίωμα της παθούσας (επιδόματα, εξέταση από ΚΕΠΑ κλπ.)

Είναι αυτονόητο ότι όλα τα παραπάνω προκύπτουν από ενημερώσεις των τριών (3) Κέντρων Αποκατάστασης, οι οποίες ασφαλώς δεν δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο του Δελτίου Τύπου, λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της παθούσας.

Από όλα τα ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση του Ρουβίκωνα είναι, στο σύνολό τους, ψευδή και συκοφαντικά».





