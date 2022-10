Πολιτική

Μπαχτσελί: τουρκικά τα νησιά του βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Νέο «χτύπημα» από τον συνεργάτη του Ερντογάν, που επιμένει ότι, στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Νέο παραλήρημα από τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν, που κάνει λόγο για τουρκικά Δωδεκάνησα και νησιά του βορείου Αιγαίου.

«Οι ΗΠΑ, με ουσιαστικό τάιμινγκ, ακύρωσαν το εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί στην ελληνοκυπριακή διοίκηση. Η Ελλάδα απέστειλε 23 στρατιωτικά οχήματα στη Λέσβο στις 18-23 Σεπτεμβρίου. Έχοντας αναπτύξει μια μεραρχία, τρεις ταξιαρχίες και 5 συντάγματα στα νησιά του βορείου Αιγαίου, η Ελλάδα παροτρύνεται από τις ΗΠΑ και προκαλεί την Τουρκία.

Η Τουρκία είναι περικυκλωμένη από τα δυτικά, τα ανατολικά, τα νότια, ακόμη και τα βόρεια. Οι διεκδικήσεις της Ελλάδας για κυριαρχία στα 12 νησιά είναι απολύτως άδικες και παράνομες», είπε ο Μπαχτσελί και συνέχισε:

«Στην πραγματικότητα στην Ελλάδα δόθηκε μόνο το δικαίωμα χρήσης αυτών των νησιών. Σύμφωνα με το άρθρο 13 αυτής της συμφωνίας, αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα νησιά στρατιωτικά. Όλα τα νησιά του βορείου Αιγαίου, που δόθηκαν για χρήση στην Ελλάδας, χωρίς στρατιώτες και όπλα, γέμισαν με στρατιώτες και όπλα.

Η αρμοδιότητα της κυριαρχίας των νησιών του Βορείου Αιγαίου βρίσκεται αναμφίβολα και νόμιμα πλέον στην Τουρκία. Το ίδιο ισχύει και για τα 12 νησιά.

Ανακοινώνω στη διεθνή κοινότητα, δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας, θα ξεσκίσουμε όσους έβαλαν στο μάτι τα δικαιώματά μας και το δίκαιό μας. Δικαίωμα σημαίνει τιμή.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός χτύπησε το τσεκούρι στην πέτρα, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε τον Θεό, έχουμε το έθνος μας, έχουμε νίκες να πετύχουμε. Ο πεινασμένος δεν θέλει προσφάι, αυτό που νυστάζει δεν θέλει μαξιλάρι, ο άνεμος που είναι επικεντρωμένος στο στόχο δεν περιμένει».

«Σε μια διάσκεψη που έγινε στο Λονδίνο μετά τον Β' Βαλκανικό Πόλεμο, η Ίμβρος, η Τένεδος και το Καστελλόριζο παραχωρήθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα άλλα κατεχόμενα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση ότι δεν θα ήταν οπλισμένα», είπε βάζοντας για πρώτη φορά και το Καστελλόριζο στο «κάδρο».

